見老婆只圍浴巾「待大哥房間」一起吃鹹酥雞！他暴怒卻被岳母罵

▲老婆只圍著一條浴巾，就跟哥哥共處一室。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，婚後與老婆一起住在娘家，老婆與兩個哥哥感情很好，結婚紀念日訂了一間餐廳好好慶祝，結果老婆的哥哥硬要跟來，但這些他都忍下來了，不過日前他下班回到家，看到老婆僅圍著一條浴巾，在大哥的房間吃鹹酥雞，他火冒三丈大罵，事後卻被岳母指責大驚小怪。

男網友在「爆料公社APP-匿名公社」發文，「真的是我小心眼嗎？」婚前兩個哥哥就沒有給他好臉色看，他以為婚後會變好，結果並沒有，前陣子與老婆慶祝結婚週年，想單獨跟老婆吃好料，哥哥知道後硬要跟出來當電燈泡，但老婆認為沒關係，「可是他們三個走一起，把我丟在後面讓我很不爽，婚後住她娘家已經沒什麼獨處的時間了，想單獨約會也不行」。

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這些他都忍下來了，但前幾天在家看到這一幕，他忍不住發飆，「下班一到家，就看到我老婆只圍個浴巾，就在她大哥房間裡吃鹹酥雞」，事後岳母指責他大驚小怪，「我知道他們從小一塊長大，但現在他們都是成年人了，而且我跟老婆也結婚了，不是應該要尊重我嗎？怎麼會覺得是我小心眼想太多？」

貼文一出，網友站在原PO這邊，「感同身受，要嘛搬出去要嘛離婚，價值觀不同真的很難相處，而且你老婆也不尊重你」、「圍個浴巾吃雞的確很奇怪」、「趕快搬走吧」。但也有人認為，「不過有些家庭是真的沒在對性上面有什麼顧慮，所以也有可能是真的很開放囉」。

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