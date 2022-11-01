實測1年超狂「iPhone電池健康度100%」　他曝1關鍵：邊充邊玩也OK

▲想邊充電便玩iPhone是可以的，但別讓手機發燙。（示意圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

大家的手機健康度是多少呢？3C達人Tim哥指出，如果健康度在80%以下的果粉，就要去換電池了，而他實測iPhone13 Mini長達一年時間，靠「1觀念充電」至今手機健康度仍100%，就連想邊充電邊玩手機也可以，引發討論！

Tim哥在「3cTim哥生活日常」YouTube頻道表示，真正影響電池壽命的，並非長時間使用，而是「高溫發熱」，而他實測1年iPhone13 Mini機款，如今手機健康度還能維持100%，重要觀念就是別讓手機發熱發燙，平時讓電量維持40至80%，以及關機充電等良好習慣即可。

影片中，Tim哥解釋，充電過程中有氧化與還原反應，而化學反應對溫度最敏感，因此邊充電變看影片、打遊戲，手機處於高速運行，晶片同時有大量熱能出來，「在溫度的疊加」之下，可能破壞電池裡的化學物質，導致影響電池的壽命，健康度便會呈現下降。

▲電池容量是處於40%至80%，能延長電池循環次數。（圖／翻攝3cTim哥生活日常／YouTube）



上述小常識一出，有人便好奇拋問「所以不要邊充手機邊用手機？」Tim哥則回應錯了，可以邊充邊用，關鍵是不要讓手機發燙，平時充電滑臉書是可以的，但若真的要玩手遊，Tim哥建議就不要使用快充。

至於該如何延長電池壽命？Tim哥說，鋰電池的壽命與「完全充放電的循環次數」有關係，首先在常溫環境下充電，是有利於延長電池壽命的；而最佳電池容量是處於40%至80%，手機電量不會過低，同時也能延長電池循環次數。Tim哥也熱心幫果粉們整理常見問題，如下：

►手機整晚充電是OK的

Tim哥表示，前提是充電設備要經過認證且功能正常，記得把「最佳化電池充電」功能打開。

►邊充電邊用手機也OK

重要前提是「溫度要適中」，手機溫度與環境溫度要若在0度至35度之間，切記不要讓手機低於20%，也不要讓它保持滿電100%，隨用隨充即可，保持40%至80%就可以，但非必要時少用快充。

最後，Tim哥也分享小撇步，他手上的iPhone13 Mini會習慣關機充電，因為手機沒有連網路的情況下，能確保它不會發燙。

▼關機充電，能確保手機不會發燙。（圖／翻攝3cTim哥生活日常／YouTube）

