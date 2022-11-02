社交距離APP別刪！莊人祥曝轉型規劃：納更多防疫功能

▲社交距離APP（圖／記者劉維榛攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情穩定趨緩，而且11月將陸續實施防疫鬆綁措施，台灣社交距離App是否仍要維持安裝？指揮中心發言人莊人祥表示，社交距離App提供與確診者接觸時間風險，可作為是否需要快篩的依據，另有數位疫苗證明等用途，指揮中心現在也正擬定轉型規劃，納入更多防疫功能。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

在簡訊實聯制退場之後，台灣社交距離App就成為掌握自己是否與確診者接觸的主要來源，不過現在已經不同以往的接觸者匡列，連確診者同住家人的居家隔離都將於11月7日走路歷史，改採0+7自主防疫，社交距離App是否還有安裝的必要性？

指揮中心發言人莊人祥表示，國內還有約一半以上的人口還沒有確診感染，社交距離App還是可以讓感染或者非感染者瞭解近期與確診者的接觸狀況，掌握接觸風險，也可以協以目前身體狀況評估是否進行快篩。

此外，社交距離App另外還有數位疫苗證明功能，民眾如果有出國需求可以使用。莊人祥也透露，指揮中心正在和開發App的台灣人工智慧實驗室(Taiwan AI Labs)擬定轉型規劃，希望在APP裡面提供民眾更多相關資訊。

▲台灣社交距離APP。（圖／記者翻攝）