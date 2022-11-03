陸疫情連7天激增！日增超3千例　專家：屬「自限性疾病」莫恐慌

▲大陸堅持動態清零。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸堅持動態清零不動搖，關於病毒後遺症的種種研究、報導甚至傳言在陸媒報導中屢見不鮮。不過，近日大陸微博流傳一則影片，大陸科學院院士王福生說，新冠是「自限性疾病」。另外，鄭州市衛健委還在10月31日發布文章強調，「新冠病毒感染是自限性疾病，大家不用過於驚慌。」對此，網友質疑，該說法和推行的清零政策自相矛盾。

據《第一財經》報導，該影片是2020年2月的一場國務院聯防聯控機制新聞發布會上，中國科學院院士王福生公開表示，新冠屬於自限性疾病，「自限性疾病是專業術語，一般指病原體急性感染後雖然出現明顯的臨床症狀，如發熱、咳嗽、流涕，但這些症狀持續時間不長，即使未經治療，臨床症狀也會消失，不會對身體造成永久的傷害，也不導致慢性感染。」

王福生以感冒舉例稱，自限性疾病在臨床上分為潛伏期、進展期、康復期三個階段。潛伏期，是病毒進入人體大量複製，可以沒有臨床症狀；進展期，是人體的免疫系統和病毒相互作用，導致呼吸道炎症等一系列病變，同時出現臨床症狀等變化；康復期，則是人體的免疫功能戰勝了病毒，清除人體內的病毒。

病毒學家常榮山11月2日受訪表示，新冠屬於自限性疾病，另外，一些急性感染，如流感、甲肝、戊肝、水痘等也是自限性疾病。

常榮山分析稱，對於新冠感染者，當絕大多數病例都是無症狀時，且也沒有發熱、咳嗽、喉嚨或嚴重症狀，就不會發生器官損傷。這時就需要通過物理治療，包括喝熱水、保持營養等來從外界提升自身免疫力，這一過程中也需要注意人為的恐懼導致免疫力進一步下降。

常榮山表示，實際上，自限性疾病與人體免疫系統的好壞有很大關係，「比如，流感患者自癒以後，可能帶狀皰疹發作了。這主要是因為個體的免疫力低下所致。」

一位上海公共衛生臨床專家表示，新冠屬於自限性疾病，從臨床救治情況來看，無症狀和輕症患者幾乎不需要用藥，這和此前對於流感的處置大致趨，但一些高危人群（尤其是65歲以上老年人、有嚴重基礎性疾病等）則可能需要進行一定的臨床救治，因為他們有向重症發展的潛在風險。

大陸本土疫情連續七天增加，今天(3日)通報新增本土病例531例，新增本土無症狀感染者2669例，合計突破3千例，廣州市、鄭州市、烏魯木齊市與呼和浩特市日增均超過300例，防控形勢嚴峻。