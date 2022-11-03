2歲娃連咳一個月！　支氣管大量黏稠分泌物...半年前「喝珍奶」釀禍

記者魏有德／綜合報導

西安一名2歲的女童「小丸子」（化名）咳嗽症狀反覆近一個月，家人嘗試用抗生素、口腔噴劑等治療方式未見效，只好送到大醫院治療。醫生檢查時，發現小丸子的支氣管內有大量白色黏稠分泌物，家人也透露，小丸子在半年前喝了珍珠奶茶，有嗆咳的現象，因此，醫生推斷，久咳未癒的情況或為珍奶「碎屑」造成。

▲2歲女童久咳不癒，醫生推測或和珍奶碎屑殘留有關。（圖／翻攝陽光網，下同）

《都市時報》報導，小丸子自從半年前喝珍奶被嗆到後，一吃硬東西就會咳嗽，近一個月來咳嗽明顯加重，醫生懷疑可能存在支氣管異物。經檢查發現，小丸子的氣管壁黏膜十分粗糙，紅腫明顯，右肺中間支有大量白色黏稠分泌物，透過支氣管肺泡灌洗治療，醫生足足洗出來3管濃稠的奶酪色痰絮。

負責診療的醫師表示，由於珍珠奶茶裡的小渣渣（碎屑）有可能落得比較深，「假使孩子咳不出來，這個渣渣就會變成一種隱性的感染源，容易出現反覆的感染、炎症，導致孩子長期咳嗽、呼吸不暢等。」

醫師也建議，要盡量避免讓2歲以內的孩子喝奶茶及食用瓜子、花生、核桃等堅果類食物，「孩子的吞嚥反射還不是很協調，這些硬質食物碎屑容易掉落到氣管裡，至於3歲以上的孩子應注意食不言寢不語，尤其是坐車時不要吃東西，以免氣管嗆入異物。」