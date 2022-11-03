銅馬暫放廢棄憲兵營　「籌子女學費」他半夜砂輪機切割被逮

▲康男拿砂輪機潛入鼎興營區，並想切割存放在裡面的歷史博物館馬型銅像文物。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區民權東路3段上一處憲兵營區，駐軍早已徹出，營區內借給國立歷史博物館存放文物，在9月初保全聽見營區內有電鋸聲音，前往查看竟發現有人正在竊盜銅馬，警方獲悉趕往現場，喝斥嫌犯當場停手，並將人依現行犯帶回派出所。

警方調查，43歲的康姓男子，在8日凌晨1時許潛入中山區民權東路3段、龍江路口的一處廢棄憲兵營區，鎖定營區內存放歷史博物館的文物，隨即並持電鋸、砂輪機切割準備盜取，現場駐守的施姓保全聞聲前往查看。

▲1名男子潛入荒廢營區盜竊歷史博物館的文物，被警方當場逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

施姓保全發現康姓男子正在使用砂輪機切割歷史文物，立刻通知警方到場處理，警方不動聲色前往現場，當場發現正在破壞文物的康姓男子，立刻喝斥康男停手帶回派出所偵訊，訊後依照竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

康姓男子向警方表示，因為要籌措就讀高中的子女學費，所以才會前往查看有沒有可以偷取變賣的東西，沒想到竟然偷到台灣歷史博物館暫存在營區的馬型銅像，事後也將文物交還給歷史博物館人員帶回。

據了解，鼎興營區原本是憲兵駐紮的軍營，後來因參都市更新計畫，但周邊畸零地太多，導致整併受到阻礙，因此成為北市蛋黃區內的罕見大面積閒置營地，影響後續土地無法活化。

國立歷史博物館則指出，遭竊的馬型銅像是當初做來送給來賓的紀念品，並非是文物，最後也領回馬型銅像，並找地方暫時存放避免再度遭竊。