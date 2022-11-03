香氛療癒小物成為後疫情下的流量密碼？雙11囤貨好香好紓壓

▲日常用品如洗衣精、擴香⋯⋯等，趁雙11補貨更省荷包。（圖／記者周宸亘攝，下同）



消費中心／綜合報導

一年一度的雙11超殺購物季即將到來，你準備好補貨清單了嗎？日常生活中天天都要使用的生活用品，與其用完才買，不如趁優惠滿滿的雙11一次補好補滿，省荷包、抗通膨超有感！雙11各電商平台都打出「全年最低價」吸引消費者，搭上雙11列車還能同時享有各式贈品好禮，知名電商平台momo雙11檔期直接祭出大包裝優惠，就是看準消費者精打細算的功力，大包裝用卡久！消費用品龍頭-聯合利華，直接推出全月下單登記就抽市值近6萬元的Apple大禮包，旗下知名清潔品牌白蘭、熊寶貝、SNUGGLE 指定商品滿$999再折$150，期間限定加碼滿$1,299登記送10%mo幣等，讓你回饋拿到手軟。

現代人對氣味、細菌、病毒特別敏感，天天穿出門的衣服更要徹底清潔才能穿得安心，除此之外，選用有香氣的洗衣產品也是加分關鍵，女孩們每天出門時穿上自帶香氣的衣物，一整天都會擁有愉悅的心情，挑選洗衣產品時務必要滿足「氣味先決」的原則，因為看不見的地方才是關鍵！

▲白蘭4X酵素極淨洗衣球，可對抗>99.99%冠狀病毒1。



說到衣物的「極淨管理」撇步，有專業的推薦當然更安心，白蘭4X酵素極淨洗衣球擁有百位醫師推薦，天然酵素潔淨配方能深入纖維並瓦解髒污，且經實驗證實可對抗>99.99%冠狀病毒1，洗後還有48小時長效抗菌的完整防護2，即將進入潮濕的冬季，衣服洗完晾不乾絕對是所有人共同的煩惱，抗臭、除菌除蟎、去漬3合1，解決室內晾曬悶臭困擾，且通過SGS檢驗6大安心保證，全家人使用都安心！

▲白蘭香氛洗衣球，不只除菌、更自帶高級質感香氛。

白蘭香氛洗衣球嚴選通過國際香氛協會認證的歐洲天然植萃精油， 搭配雙重專利消臭科技，有質感小蒼蘭、清新白茶、純淨白麝香等三種香調，洗後自帶「高級質感」香氛，愛用者紛紛表示，白蘭香氛洗衣球的香氣不會讓人甜膩到頭暈，也沒有廉價香氛感，洗後無論是直接單穿衣物或疊擦香水都很適合！且經實驗證實，有效去除99種污漬3，對抗細菌、塵蟎也超夠力，0添加安心螢光劑、漂白劑、甲醛⋯⋯等安心配方。洗衣球主打日本進口水溶膜，不沾手不殘留，讓洗衣服也能被精油香氛帶來的幸福感圍繞。

白蘭4X酵素極淨洗衣精系列則有除菌除螨、除菌淨味、奈米除菌等三款，無論是對抗塵蟎過敏原、霉味悶臭或是運動汗臭，都有完美解方！另外，含熊寶貝馨香精華的洗衣精也是熊寶貝愛用者必補貨品項，大自然馨香、花漾清新、森林晨露、愉悅鼠尾草、質感小蒼蘭皆為馨香持久中性香氛，告別衣服潮濕霉味，純淨溫和配方經過皮膚專家驗證，為嬰幼兒適用的洗衣精；對於家有寵物、活動力十足的兒童的家庭，白蘭潔淨雙效系列絕對能讓你重新看見找回潔淨，強效潔淨、陽光馨香、蘆薈親膚、茶樹除菌，滿足特定需求的消費者。選對幫手，洗衣服不再是難事。

▲SNUGGLE多效護衣芳香豆，2022全新上市。

對香氛控來說，洗衣時一起撒下去就解決的衣物芳香豆，絕對是洗衣時不可或缺的神物，2022年全新推出的「SNUGGLE多效護衣芳香豆」讓曬完的衣服持續擁有質感淡香，主打來自瑞士的微膠囊鎖香科技，讓衣物香氣整整持續100天4！SNUGGLE多效護衣芳香豆有溫柔質感、人見人愛的法國玫瑰Ｘ茉莉；輕柔純淨、優雅時尚的藍風鈴Ｘ白麝香；還有活力充沛、清新明亮的雪松Ｘ橙花三款人氣香調，讓你隨時都能穿上質感香氣，滿足不同心情。

▲SNUGGLE精油香氛室內擴香、SNUGGLE精油香氛大豆蠟燭。

對居家環境有要求的你，也別錯過SNUGGLE的明星產品－精油香氛室內擴香，被愛用者譽為「專櫃感高級香氣」，含100%天然來源植萃精油，獨特的「芳療式調香」直接把SPA館的放鬆氛圍搬回家！產品經國際機構認定，這系列的香氛有助於放鬆與舒緩心情，其中「晚安舒眠」款的香氣由薰衣草、鈴蘭、東方烏木組成，更含有天然薰衣草精油，整體是放鬆沉靜的木質香調，非常適合放在臥室，療癒一整天的疲勞。全系列無添加色素、酒精、防腐劑，通過FIRA國際香料協會認證，讓居家空間更舒適。

對於喜愛儀式感的人，每天點上蠟燭、看著暖暖燭光搖曳的時刻，就可以感受到滿滿的療癒感，SNUGGLE精油香氛大豆蠟燭使用「100%天然植物大豆蠟」，成分單純，無添加化學石蠟、防腐劑，還蘊含100%天然來源的有機植萃精油，無論是直接點火燃燒或是使用融蠟燈，都能享受輕盈安穩的香氣，是提升居家空間質感的關鍵。

想提升居家質感、滿足「香氣先決」的質感魅力，把握聯合利華雙11檔期，全月只要下單登記就抽Apple大禮包（1名／市值$58,790，含iPhone 14 pro 128G＋iPad air 64G＋AirPods第3代），旗下清潔品牌白蘭、熊寶貝、SNUGGLE指定商品滿$999再折$150，期間限定加碼滿$1,299登記送10%mo幣（11／4、11／8～11／11每日限定500名，單筆上限250），嚐鮮、補貨就趁現在。

詳情請上聯合利華雙11活動頁面：https://bit.ly/3SApGS8



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註1：經實驗證明，在固定實驗條件下，產品可有效抑制人類冠狀病毒（229E）甲型流感病毒（H1N1及H3N2）＞99.99%

註2：實驗證明，在固定實驗條件下，產品能持續對抗金黃色葡萄球菌效果達48小時

註3：如需諮詢具體99種污漬，請撥打消費者服務專線索取明細

註4：指本配方產品添加微膠囊香精技術，於固定實驗條件下，衣物能有效留住香味並在放置100天後仍留有香味