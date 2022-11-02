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雲林第一座「Bi-Lai共融園區」　張麗善宣布將蓋這裡

▲雲林縣長張麗善今日宣布將把虎尾鎮衛生掩埋場轉型為「Bi-Lai 共融園區」，透過綠化及景觀工程改善掩埋場環境品質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善今日宣布將把虎尾鎮衛生掩埋場轉型為「Bi-Lai 共融園區」，透過綠化及景觀工程改善掩埋場環境品質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府持續推動資源全循環，繼零廢棄資源化系統(ZWS)、廚餘製成有機肥後，雲林縣長張麗善今（2）日宣布將把虎尾鎮衛生掩埋場轉型為「Bi-Lai 共融園區」，透過綠化及景觀工程改善掩埋場環境品質，並以永續、童趣及生態設計理念，讓掩埋場變成一個適合全民散步、親子遊樂的場域。

▲雲林縣長張麗善今日宣布將把虎尾鎮衛生掩埋場轉型為「Bi-Lai 共融園區」，透過綠化及景觀工程改善掩埋場環境品質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「Bi-Lai 共融園區」透過綠化及景觀工程改善掩埋場環境品質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣環境保護局今日在虎尾鎮北溪里活動中心召開「Bi-Lai共融園區」暨廚餘變身為「雲溉肥」說明會，由於虎尾鎮位交通便捷，深具經濟及觀光潛力，縣府規劃將虎尾鎮衛生掩埋場轉型為共融園區，透過綠化及景觀工程，把掩埋場打造成適合全家戶外休憩運動的場域，提供民眾假日休閒育樂、環境教育好去處。

雲林縣長張麗善表示，縣府利用廚餘製成的有機肥，已通過肥料管理法取得登記證，將取名為「雲溉肥」正式上市，感謝南亞塑膠工業股份有限公司投入3.3億新建高效堆肥廠，提升堆肥品質，也感謝從廚餘禁止養豬以來一路陪伴及協助的廠家，雲溉肥更重要的意義是友善環境，減少使用化學肥料，把廚餘菜渣又回歸泥土，達到歐盟提出的綠色新政「循環經濟」。

▲雲林縣長張麗善今日宣布將把虎尾鎮衛生掩埋場轉型為「Bi-Lai 共融園區」，透過綠化及景觀工程改善掩埋場環境品質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善今日宣布將把虎尾鎮衛生掩埋場轉型為「Bi-Lai 共融園區」，透過綠化及景觀工程改善掩埋場環境品質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局長張喬維補充說明，為落實國家2050碳中和政策，雲林縣設定2030年要達到全循環，包含垃圾、廚餘、農業廢棄物都要做到全循環。目前廚餘部分已達到全循環，即廚餘製成雲溉肥，使用後產生的有機資材，又可以當作廚餘，再度製成肥料，這就是全循環。

而針對垃圾處理，第一套ZWS在有限的經費及土地之下，目前還有17%廢料，燃料棒產製率約45%，藉由設備升級，未來的ZWS希望做到百分之百全分類，包含廢料部分也可再進行所謂的細篩利用，這就是垃圾循環的部分。

▲雲林縣長張麗善今日宣布將把虎尾鎮衛生掩埋場轉型為「Bi-Lai 共融園區」，透過綠化及景觀工程改善掩埋場環境品質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張喬維表示，希望透過「Bi-Lai共融園區」示範計畫，逐步推廣把全縣既存掩埋場全部公園化。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張喬維表示，虎尾掩埋場已經使用2、30年，垃圾不再進掩埋場後，將規劃做一個共融遊戲區，在掩埋區主空間設置遊戲沙坑與滑草區，周邊設置廢棄再利用裝置藝術，增添趣味性，達到資源再利用的環境教育目的，未來可以提供所有縣民使用，希望透過「Bi-Lai共融園區」示範計畫，逐步推廣把全縣既存掩埋場全部公園化。

▲雲林縣長張麗善今日宣布將把虎尾鎮衛生掩埋場轉型為「Bi-Lai 共融園區」，透過綠化及景觀工程改善掩埋場環境品質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善今日宣布將把虎尾鎮衛生掩埋場轉型為「Bi-Lai 共融園區」，透過綠化及景觀工程改善掩埋場環境品質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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