台中超強「夜市雙胞胎」！只補過英文　會考皆拿5A10+上中一中

▲台中大華國中雙胞胎兄弟姚承邑和姚承均表現出色，皆獲得5A10+的高分，考取台中一中。（圖／校方提供）



記者游瓊華／台中報導

今年國中會考成績揭曉，台中大華國中雙胞胎兄弟姚承邑和姚承均表現出色，皆獲得5A10+的高分。雙胞胎父母都是夜市攤商，經營兒童彈珠台遊戲攤位，常常需遠赴新竹和苗栗擺攤。雙胞胎假日不僅會跟去夜市幫忙，還利用時間看書。兩人都決定報讀台中一中，希望透過讀書，讓父母擺脫辛苦的夜市生活。

為了擺攤，姚承邑和姚承均的父母每天下午一點就要開車出門，每周兩天在新竹擺攤，周六及日則分別在苗栗及台中擺攤，回家時常常已是隔天凌晨。但姚媽媽透露，兒子們非常懂事，放學回家後就會自己做飯、讀書和睡覺，讓大人省心不少。

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姚承邑和姚承均的父母工作時間長且辛苦，但兩兄弟從小就很懂得自我管理，家住在神岡，每天早上六點就要搭公車跨區到大雅大華國中上學，放學後再搭公車回家。在學校，他們認真聽課，有不懂的地方就會向老師請教。在國中三年裡，他們只補習了英文一科，但學業成績一直名列前茅。

在國中會考中，2兄弟都獲得了5A10+的高分，原本可就近讀中科實驗高中，但幾經考慮後，決定就讀台中一中。他們表示，由於從小就在夜市幫忙，所以非常理解父母的辛苦。他們決心要好好讀書，希望能透過學習改變自己和家人的生活。