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三戰倒數不到48hrs？新神鬼先知算出「準確日期」：台海也危險了

▲▼印度「新一代神鬼先知」庫馬爾（Kushal Kumar）。（圖／翻攝自LinkedIn）

▲印度「新神鬼先知」庫馬爾聲稱，三戰即將在6月18日爆發。（圖／翻攝自LinkedIn）

記者葉睿涵／編譯

印度被譽為「新一代神鬼先知」的占星師庫馬爾（Kushal Kumar）指出，全球近期發生的一系列重大事件，都證實了第三次世界大戰即將在數日內爆發，而這一天距離現在只剩倒數不到48小時。

庫馬爾在接受《每日星報》採訪時表示，自己在上周準確預測了印度朝聖者遭好戰分子伏擊後墜谷造成9死33傷的事件、北韓士兵越過分界線進入南韓開槍的衝突、黎巴嫩真主黨向以色列發射火箭引發局勢升級，以及伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）墜機而死，一再地佐證了他的推測是準確的。

儘管庫馬爾不久前有關6月10日可能會迎來世界末日的預言並不準確，但庫馬爾警告，隨著時間的流逝，人們必須關注全球熱點地區不斷發展的戰爭局勢，因為這可能會引發第三次世界大戰，而他根據印度教文化的吠陀占星圖預測，三戰即將在2天後，也就是2024年6月18日爆發，還警告全球可能在6月29日迎來世界末日。

報導稱，即使庫馬爾關於三戰的預測不一定真實發生，但中東、烏俄、台海等區域緊張局勢都讓各國意識到，目前的國際局勢已十分嚴重。幾個月前，北約就發出警告，聲稱未來20年內與俄羅斯的戰爭可能無可避免，而末日時鐘也連續第2年剩下90秒，代表人類距離全面滅亡只有一步之遙。

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