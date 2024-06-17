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爸媽那年代「蛇湯、魚湯泡奶」超流行　苦主+1：慶幸我活著

▲▼寶寶,嬰兒,餵奶（圖／記者劉維榛攝）

▲媽媽用「魚湯泡奶」給原PO喝，還稱以前很流行。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「有人小時候也是這樣的泡奶方式嗎？」一名女網友驚訝表示，媽媽說起以前曾煮魚湯泡奶給原PO喝，強調營養之外，且以前很流行這種喝法，一番話讓原PO超傻眼「聽起來有夠荒謬！虧我當時還喝得下去」，慶幸能順利長大。文章曝光後，除了魚湯、雞湯泡奶，有網友再曝「我媽說她用蛇湯給我放奶瓶裡喝！」

一名網友在Dcard以「來聊聊父母那年代的奇葩育兒」為標題發文，接著分享了一段驚人的童年回憶，有次聊天過程中，媽媽爆料曾用魚湯泡奶給她喝，一番話讓原PO嚇呆「我整個WTF什麼鬼？泡奶不就是水來泡嗎？怎麼會有魚湯這選項...聽起來有夠荒謬！」

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重點是，還是嬰兒的原PO喝完後身體都沒事，媽媽不斷強調很營養，還稱那年代都很流行這樣泡奶，讓原PO感到納悶「有人小時候也是這樣的泡奶方式嗎？」

此外，原PO也翻到一張「懸空」童年照，可見原PO還是嫩嬰模樣，爸爸只抓著她衣服就舉在空中拍照，讓原PO嚇得倒抽一口氣，「爸爸說他抓很緊不會讓我掉下去，手還有靠著，這要是這個年代應該被上網公審了吧。」

文章曝光後，底下留言更是嚇呆眾人，「我媽說，我爸小時候不吃飯，我阿嬤就會帶我爸去看豬，我爸看豬『ㄎㄡˊㄎㄡˊ叫』，就會開口吃飯」「我媽出國一個月，把我托給親戚顧，聽說天天喝可樂喝到牙齒全部黑掉，不過現在牙齒好好的哈」、「早上才聽我媽媽說，以前餵我們蜂蜜水也都沒事」、「我女兒的生父的媽媽說...嬰兒舌頭有奶垢的話，要拿紗布巾接一點寶寶的尿，再塗在她舌頭上，她說這樣超有用」、「我媽說我小時候嘴巴的奶漬...都是用我的尿擦的，我很慶幸我可以平安的活著」。

除了魚湯，網友還分享各種熬湯泡奶，「我小時候爸媽有熬雞湯泡奶跟煮粥水泡奶」、「魚湯泡奶...我家四年前我姐的小孩剛出生後也有用過，全家都沒有人質疑這個作法，我甚至還跟朋友到處炫耀，去年我懷孕後開始接收育兒新知，才發現這個問題超大」、「我婆婆都用火龍果汁泡牛奶」、「我媽說她用蛇湯給我放奶瓶裡喝」、「長大後，我媽說她在我幼幼班的時候，奶裡加兒童雞精給我喝，而且我還喝完了」。

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