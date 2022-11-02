快訊／Tumblr宣布開放「裸體、成人內容」！　老司機嗨了

▲Tumblr宣布放寬內容限制！（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

曾紅極一時的知名社群媒體 Tumblr 曾在2018年宣布，全面封鎖所有成人內容，導致不少老司機崩潰出走，使用者大量流失。不過，Tumblr 在1日宣布放寬內容限制，其中包括裸體照片、影片等主題的作品，未來將可以在 Tumblr 上發布分享。

「非演習警報，我們新的社群守則真的來了」。Tumblr 最新公告指出，平台上近期推出「社群標示功能」，讓用戶能夠透過這項新功能，精準設定想要看到的內容類型，「這是我們邁向更開放的 Tumblr 的第一步。」

公告指出，「今天，我們要邁向下一步： Tumblr 現在歡迎更廣泛的表達、藝術創作，其中包括描繪人體的內容（是的，這包括裸體）。」 所以，即使創作內容中含有裸體、成人素材或者是情色主題，現在也能使用適當的社群標示在 Tumblr 上分享。

不過，Tumblr也提醒，平台仍禁止任何仇恨、垃圾、暴力威脅或違法的內容，另外對於露骨的性行為內容仍然被禁止。

▲Tumblr最新社群守則。（圖／tumblr）

Tumblr 曾因為捲入兒童色情風波，亦被蘋果 App Store 下架，所以決定在 2018 年 12 月 17 日宣布，永久禁止平台上所有的成人內容，其中包括：有真實人類生殖器、女性乳頭的影像、Gif 等內容。

根據數據分析網站 SimilarWeb 資料統計，當時 Tumblr 的月訪問量超過 5.2 億，不過在禁令頒布後，導致短短2個月時間就流失了近30%的網路流量、逾1.51億人次，之後更面臨股價崩跌、公司多次易主的慘況。

Tumblr is now allowing nudity pic.twitter.com/TXRXaR6zsF — Culture Crave ???? (@CultureCrave) November 2, 2022

▶限時搶購◀

♛台灣首賣！ 花月嵐「大蒜拳骨拉麵禮盒組」

♛史上最強大拍除塵蟎機！日本IRIS「限定款」超殺優惠快搶