繪本遭「政治解約」！作家要自費發行　中華郵政喊冤「需求不符未改正」

▲《守護大海的人》繪本發表會上左起瑪利亞基金會團長陳怡君、航港局局長葉協隆、作者玉米辰、交通部次長祁文中。（圖／記者張佩芬攝）

記者李姿慧、楊惠琪／台北報導

「台灣宮崎駿」繪本作家玉米辰，曾因2千多本印有「前部長林佳龍的話」的《守護大海的人》繪本遭航港局銷毀重印，槓上交通部，而玉米辰與中華郵政合作繪本去年也解約，如今被解讀「政治解約」，玉米辰將自費發行。中華郵政表示，該案風格不符傳遞溫情需求且廠商未改正，並非政治解約。

玉米辰(本名陳旻昱)為航港局創作《守護大海的人》繪本，描述守護燈塔故事，去(110)年10月玉米辰在個人臉書控訴，指該書印製完成後，卻因新舊交通部長交接，《守護大海的人》繪本得全部重印，玉米辰更點名交通部長王國材不要銷毀2000本已印製好新書並捐做公益。

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王國材當晚得知後下令保留並分享給民間團體，不過事後航港局坦言該書印有「前部長林佳龍的話」已銷毀，航港局長葉協隆曾自請處分。王國材事後說明他未要求航港局銷毀，僅在接獲幕僚單位詢問寫序一案，指示未來各單位發行繪本不需要放他個人(王國材)的序，由各單位自行發行和行銷。

玉米辰除曾替航港局創作《守護大海的人》繪本外，前2年更拿下交通繪本委外限制性等招標案8案中的7案，決標經費上看700多萬元，其中一案為受中華郵政委託製作繪本，去年4月初交出完稿樣稿。

▲玉米辰繪本奪世界插畫大獎。（翻攝自Facebook／玉米辰）

未料前交通部長林佳龍4月因太魯閣號事故請辭下台後，他隨即在4月27日接到解約通知，該案如今被解讀為「政治解約」，中華郵政僅給付7%費用，玉米辰一度發出律師函要求履行給付義務，最後玉米辰最後決定一毛都不拿，將自費出版。

玉米辰接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，除了這次得獎的品《守護大海的人》，去年同一時間，郵局委託他以郵差的故事創作繪本，繪本已經全部完成，卻遭郵局片面解約，也拒絕溝通，甚至把他的作品嫌到一文不值，這次參賽，就是為了證明自己的專業價值，批評郵局「整個解約過程相當粗暴，難道握有公器的高官，就可以這樣做事情？」

對此，中華郵政公司表示，傳遞該案因繪本風格色彩較為灰黑深沉，與中華郵政原本設定傳遞溫情風格不符，且本來沒有郵務士，中華郵政提出相關需求，因得標廠商所提交繪本樣稿經多次修正，內容仍不符中華郵政公司需求，去(110)年9月9日召開「研商交通繪本採購案終止契約事宜」會議，依會議決議在9月10日發函通知廠商在文到10個工作天內最後一次改善，若仍不符中華郵政需求，將依契約終止合約。

中華郵政表示，因廠商迄今未回復改正，因此10月14日發函通知廠商終止契約，依約給付第一階段價款9.7萬元，扣除第二階段提交繪本逾期違約金1萬1883元，實際給付8萬5117元，不過廠商仍未來請款。

中華郵政強調，該案並非政治解約，也與前交通部長林佳龍請辭下台無關。

交長王國材表示，當時中華郵政董事長覺得繪本在理念有些差異，當時他還跟郵政董座說繪本做得差不多，不要讓人家賠錢，後面處理情況他就不清楚了，要問中華郵政，但該案沒有政治解約。