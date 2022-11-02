　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

私刑綑綁SM吮腳趾！食材老闆囚她當性奴狂虐　鬼扯嘴吸助排尿

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲周姓男子綑綁性侵女性朋友不認罪，狡辯對方憋尿不順，所以「用嘴幫忙吸出來」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北1名周姓男子去年在家和1位來作客的女性朋友爭吵，涉用領帶綑綁對方手腳，並打昏對方性侵得逞，周男到案狡辯女方說尿不出來，所以他「用嘴巴幫忙吸出來」，他雖也有含住女方腳趾，但絕非性侵，女方出庭氣到痛哭難以言語，台北地院審理認定周男毫無悔意，犯行造成女方終身難以抹滅的心理陰影，依強制性交罪判刑5年，可上訴。

判決指出，本案發生於去年（2021年）4月8日深夜11點多，受害女子到從事食材供應商的周男家裡談事情，發生爭吵，周男涉拿領帶綑綁女方手腳壓制在床不准離開，並拿布塞嘴阻止女方呼救，周男更起淫念，強脫女方褲子意圖不軌，女方奮力掙扎，冷不防遭周男拿東西猛打太陽穴部位，頓時昏厥。

不過女方隨即被異樣感覺驚醒，睜眼赫見周男竟在吸吮她的腳趾、慢慢靠近她下體，周男察覺女方醒來，一邊譏諷女方「不要裝死」，一邊用手指性侵得逞，女方為了保命力持鎮靜，假裝請周男幫拿止痛藥，趁隙取得手機撥打110要求助，遭周男掛斷並痛毆一頓。

女方忍耐到隔天（9日）早上，藉口要上大號，拿走周男手機躲進廁所要報警，還是被周男踹開廁所門攔阻，最後利用周男不注意，跑到頂樓躲藏，等周男騎機車出門，才終於脫困報案。

周男到案矢口否認性侵，辯稱女方自稱憋尿脹氣尿不出來，所以他「用嘴巴幫忙吸出來」，舌頭有碰到下體，也有吸吮女方腳趾，他綑綁女方是因為要阻止女方瘋狂拿器具攻擊他，但他沒對女方動粗，反而整晚百般照顧與服侍處於自身病痛的女方。

女方出庭被周男的狡辯氣得不停痛哭，難以言語，求法官跟檢察官不要再問她案發過程，她不想再看見周男，連周男的聲音都不想見。社工說被害人曾嘗試將實情告知周遭親友，卻多為負面回饋，導致被害人不願再向其他人傾訴相關內容，也拒絕接受心理諮商。

法官認定女方已因身心壓力無法完整陳述，但她在警詢與檢方偵訊時說得很清楚，加上驗傷顯示她頭臉、胸腹都挨打，可見確遭周男施暴，她腳趾驗出周男口水DNA，更印證周男噁心舉動，至於私處內外採集到的男性DNA濃度不足以鑑識，法官仍認定與女方所述遭性侵情節相符。

法官指周男犯行嚴重戕害女方人格尊嚴，造成終身難以抹滅的心理陰影，周男卻毫無悔意，甚至狡辯用嘴吸吮幫助女方排尿，因此依法定刑可判3年以上、10年以下徒刑的強制性交罪，判處周男5年徒刑，可上訴。

►韓國「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
老闆送女友人6千萬房產！　離婚妻分到1.7億
三重工人宿醉開車　撞飛26歲銀行OL！她傷重昏迷中
黃紹聰猝逝「投選情震撼彈」！嘉市選舉重辦　登記、抽籤全重來
快訊／家樂福17年分店將歇業　原因曝光
嘉義市長候選人猝逝　投票日前已5參選人不幸辭世
鄭家純老公發聲！　宣示「珍惜ili一輩子」：請台灣的各位多指
60年來第一次！東海大學路思義教堂　即日起休館1年
獨／酒駕撞死人「向董」身家曝！砸上億打造頂級SPA　眾名人是

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

專做菲律賓移工生意　FastPay涉非法地下匯兌10億元遭搜索

60歲工人修補磁磚起淫念　邀9歲女頂摟看風景抱緊猛探裙底

工程行老闆送女友人6千萬房產！結婚半世紀訴離　髮妻分到1.7億

尖叫聲又來了！台中消防猛男美女亮相　雙胞胎姊妹最吸睛

驚險畫面曝！鐵水塔被強風吹落6樓砸引擎蓋　車主路人全嚇壞

6.5公斤安毒證物消失3年找到了！竟在調查站地下室...檢追誰搞鬼

三重工人宿醉開車上路　撞飛26歲銀行OL！她傷重昏迷中

狠父拿水管猛勒兒子頸！臉色發青還不放手　辯：只是管教

負氣離家3年母女相約捷運站　她找不到人又忘帶手機崩潰大吼

私刑綑綁SM吮腳趾！食材老闆囚她當性奴狂虐　鬼扯嘴吸助排尿

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

養眼！澳洲猛男消防員月曆　肌肉當跳台輕捧小貓反差萌

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

專做菲律賓移工生意　FastPay涉非法地下匯兌10億元遭搜索

60歲工人修補磁磚起淫念　邀9歲女頂摟看風景抱緊猛探裙底

工程行老闆送女友人6千萬房產！結婚半世紀訴離　髮妻分到1.7億

尖叫聲又來了！台中消防猛男美女亮相　雙胞胎姊妹最吸睛

驚險畫面曝！鐵水塔被強風吹落6樓砸引擎蓋　車主路人全嚇壞

6.5公斤安毒證物消失3年找到了！竟在調查站地下室...檢追誰搞鬼

三重工人宿醉開車上路　撞飛26歲銀行OL！她傷重昏迷中

狠父拿水管猛勒兒子頸！臉色發青還不放手　辯：只是管教

負氣離家3年母女相約捷運站　她找不到人又忘帶手機崩潰大吼

私刑綑綁SM吮腳趾！食材老闆囚她當性奴狂虐　鬼扯嘴吸助排尿

北市5選區／吳怡農來了「帥氣替她助選」、應曉薇推「買爆95歲饅頭伯」

快訊／Tumblr宣布開放「裸體、成人內容」！　老司機嗨了

BeryL無法登入《原神》超焦慮　崩潰喊：我登三個小時進不去

快訊／嘉義市長候選人黃紹聰猝逝　李俊俋：向家屬表示哀悼

專做菲律賓移工生意　FastPay涉非法地下匯兌10億元遭搜索

大貓熊團團一家可能還回大陸？　動物園：所有權屬台北

男抱紙箱「佯稱遭資遣」！推特員工傻眼　馬斯克卻讚賞：最棒酸民

雲林第一座「Bi-Lai共融園區」　張麗善宣布將蓋這裡

60歲工人修補磁磚起淫念　邀9歲女頂摟看風景抱緊猛探裙底

鍾東錦遭控拿土地超貸　陳吉仲：若有違法依法處理

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

社會熱門新聞

快訊／嘉義市長候選人黃紹聰猝逝

空少違規過馬路遭撞慘死　凱燕酒駕男身分曝光

即／新北98歲嬤5樓墜落　手腳變形慘死

26人求職被囚5坪房　1天吃1餐還遭虐打

原能會爆「集體舞弊」　31高官完整名單曝光！

即／割斷稍來步道引導繩　兇手抓到了！

快訊／彰化某國中整建PU跑道　意外挖出白骨

桃園竹圍漁港驚見全裸女屍　附近尋獲死者機車

鈕承澤被爆「獄中耍特權」　花監回應了

醉後撞死空少！凱燕富商是「4公司負責人」

他花110萬台幣買20萬「舊美鈔」　假的啦

建中生上名校　家教酸「花錢買學歷」遭訴

蘇花公路坍方畫面曝光！空降「石塊巨瀑」15秒

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

更多熱門

相關新聞

鈕承澤被爆「獄中耍特權」　花監回應了

鈕承澤被爆「獄中耍特權」　花監回應了

導演鈕承澤涉嫌性侵劇組女員工，遭依法判刑4年定讞，並於2021年11月30日解送花蓮監獄執行，不料在服刑將近1年後，近日卻遭人爆料鈕在獄中享有特權，不但不用下工廠作業，還可在房舍「摺蓮花」享福，痛斥「好像花蓮監獄他開的一樣！」對此，花蓮監獄澄清，鈕為社會名人，基於戒護考量才會讓他於舍房作業，強調絕無特權。

前任掌鏡她跟現任激戰　翻臉告2男性侵二連敗

前任掌鏡她跟現任激戰　翻臉告2男性侵二連敗

性侵友人...淫狼辯：用嘴幫她排尿

性侵友人...淫狼辯：用嘴幫她排尿

7男對伴侶下藥玩換妻　女意外發現被性侵7年

7男對伴侶下藥玩換妻　女意外發現被性侵7年

復康巴士司機性侵　判刑定讞

復康巴士司機性侵　判刑定讞

關鍵字：

性侵強制性交憋尿領帶心理陰影社工心理諮商

讀者迴響

熱門新聞

大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！昏迷→死亡僅2hrs

馮媛甄遭30億豪門尪「出賣無碼床照」！

快訊／鄭家純登記結婚了！嫁日本小兒科帥醫師

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

錢存銀行沒動過！15年後餘額「讓她驚呆了」

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

黃湘怡離婚小開老公！玩交友APP無縫接軌熱戀洋男

福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！「企鵝情書」全被挖

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

快訊／嘉義市長候選人黃紹聰猝逝

孫生走鐘獎一句話「踩到59萬YTR地雷」！

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

爆哥剛奪冠《跑跑》台服停止營運

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面