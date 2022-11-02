私刑綑綁SM吮腳趾！食材老闆囚她當性奴狂虐　鬼扯嘴吸助排尿

▲周姓男子綑綁性侵女性朋友不認罪，狡辯對方憋尿不順，所以「用嘴幫忙吸出來」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北1名周姓男子去年在家和1位來作客的女性朋友爭吵，涉用領帶綑綁對方手腳，並打昏對方性侵得逞，周男到案狡辯女方說尿不出來，所以他「用嘴巴幫忙吸出來」，他雖也有含住女方腳趾，但絕非性侵，女方出庭氣到痛哭難以言語，台北地院審理認定周男毫無悔意，犯行造成女方終身難以抹滅的心理陰影，依強制性交罪判刑5年，可上訴。

判決指出，本案發生於去年（2021年）4月8日深夜11點多，受害女子到從事食材供應商的周男家裡談事情，發生爭吵，周男涉拿領帶綑綁女方手腳壓制在床不准離開，並拿布塞嘴阻止女方呼救，周男更起淫念，強脫女方褲子意圖不軌，女方奮力掙扎，冷不防遭周男拿東西猛打太陽穴部位，頓時昏厥。

不過女方隨即被異樣感覺驚醒，睜眼赫見周男竟在吸吮她的腳趾、慢慢靠近她下體，周男察覺女方醒來，一邊譏諷女方「不要裝死」，一邊用手指性侵得逞，女方為了保命力持鎮靜，假裝請周男幫拿止痛藥，趁隙取得手機撥打110要求助，遭周男掛斷並痛毆一頓。

女方忍耐到隔天（9日）早上，藉口要上大號，拿走周男手機躲進廁所要報警，還是被周男踹開廁所門攔阻，最後利用周男不注意，跑到頂樓躲藏，等周男騎機車出門，才終於脫困報案。

周男到案矢口否認性侵，辯稱女方自稱憋尿脹氣尿不出來，所以他「用嘴巴幫忙吸出來」，舌頭有碰到下體，也有吸吮女方腳趾，他綑綁女方是因為要阻止女方瘋狂拿器具攻擊他，但他沒對女方動粗，反而整晚百般照顧與服侍處於自身病痛的女方。

女方出庭被周男的狡辯氣得不停痛哭，難以言語，求法官跟檢察官不要再問她案發過程，她不想再看見周男，連周男的聲音都不想見。社工說被害人曾嘗試將實情告知周遭親友，卻多為負面回饋，導致被害人不願再向其他人傾訴相關內容，也拒絕接受心理諮商。

法官認定女方已因身心壓力無法完整陳述，但她在警詢與檢方偵訊時說得很清楚，加上驗傷顯示她頭臉、胸腹都挨打，可見確遭周男施暴，她腳趾驗出周男口水DNA，更印證周男噁心舉動，至於私處內外採集到的男性DNA濃度不足以鑑識，法官仍認定與女方所述遭性侵情節相符。

法官指周男犯行嚴重戕害女方人格尊嚴，造成終身難以抹滅的心理陰影，周男卻毫無悔意，甚至狡辯用嘴吸吮幫助女方排尿，因此依法定刑可判3年以上、10年以下徒刑的強制性交罪，判處周男5年徒刑，可上訴。