前任拍她跟男友激戰　翻臉告2男性侵！他喊冤：還叫我吃威而鋼

▲女子告前男友性侵，男方堅稱女方主動挑逗滾床單。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名女子指控廖姓前男友和當時男友吳男聯手性侵她，還強拍她的裸照與性愛影片，檢方認為罪證不足，將2男不起訴，女方改向台北地院聲請交付審判，自稱害怕挨揍與不雅影像外流而被迫配合性交，但法官查明女方事後仍持續跟廖男打情罵俏，拖延7個月才提告且沒驗傷保留任何跡證，相當不合理，因此駁回女方聲請確定。

本案女方與廖男從前年（2020年）10月交往到去年（2021年）3月，分手後另跟吳男成為情侶。她提告指稱，去年8月初，她和廖、吳2人相約下午到西門町1家旅館開房，由廖男指導吳男為她拍照，卻變調成2男聯手性侵她，從下午4點多淫辱到隔天凌晨3點多才放她走，還強拍她的裸照與性愛影片。

2男喊冤明明是合意性交，更沒同時跟女方做愛，當時所拍照片可見女方對著鏡頭笑、毫無不悅或受強迫情形，檢方調查認為欠缺足夠證據，將2男不起訴處分，女方聲請再議，也被高檢署駁回而確定。

▲男子被女友告性侵，喊冤她主動挑逗還要他吃威而鋼壯陽。（示意圖／翻攝自pixabay）

女方不服，日前改聲請再審主張她不是每張照片都看著鏡頭，表情「也不是非常樂意」，因她當時害怕被2男揍，加上2男揚言把不雅影像PO網外流，她才被迫配合性交與拍照，事後不敢立刻驗傷報案，女方自稱患有憂鬱症，遭性侵後情緒更不穩，不能苛責她處理本案有些不合常理的舉動。

但是法官查明，女方事前一直央求廖男教吳男怎樣拍照，還重提往事承認跟廖男交往期間劈腿1次，並找過「砲友」，向廖男道歉「傷害你不是我本意，請再相信我一次，拜託了，可以再給我一次機會愛你嗎」，廖男禁不起女方糾纏，答應赴約。

廖男供稱，當時聽聞吳男得知女方交往關係混亂，2人因而吵架鬧分手，女方求他以指導拍照為名跟吳男說情，結果變成他掌鏡，女方和吳男當場上演活春宮，他看傻了，問2人「要拍照還是要打砲」，後來女方叫吳男出門跑腿買飲料，主動解開他褲子拉鍊為他口交，還說吳男「不會那麼快回來」，他順勢跟女方親熱。

▲女子指控前後任男友聯手性侵她並強拍裸照，法官勘驗發現她對著鏡頭笑。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

吳男則說，拍照時女方一直挑逗他，是女方主動跟他在鏡頭前做愛，還叫他吃威而鋼因為他體力差，後來他去買飲料回來，撞見廖男跟女方正在「辦事」。

法官並查出，女方事後1周頻繁私訊廖男撒嬌，談到自己想COS（角色扮演）動漫《美少女戰士》的角色「海王滿」，廖男試探「海王姐姐還要我ㄇ」，女方答稱「要」，廖男追問「要我幹ㄇ」、「我有神ㄇ好處」、「我是你的啥」，女方打情罵俏說「上禮拜那樣」、「男朋友」、「我要賴在床上滾」，廖男回稱「真香」等語。

法官指女方跟廖男互傳親暱訊息，毫無性侵被害人對加害人避之唯恐不及的狀況，更沒驗傷保存受害跡證，時隔7個月才在今年（2022年）3月提告，已違反常情，且當時所拍照片顯示，女方擺POSE燦笑，更看著鏡頭口交，毫無被強迫模樣，女方雖聲稱就醫出現創傷反應，但說詞不足採信，據此駁回女方交付審判的聲請，不得抗告。