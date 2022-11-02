鈕承澤被爆「獄中耍特權」…免下工廠爽待房舍摺蓮花　花監回應了

▲導演鈕承澤被爆在獄中「耍特權」。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者柯政誟、莊智勝／花蓮報導

導演鈕承澤涉嫌性侵劇組女員工，遭依法判刑4年定讞，並於2021年11月30日解送花蓮監獄執行，不料在服刑將近1年後，近日卻遭人爆料鈕在獄中享有特權，不但不用下工廠作業，還可在房舍「摺蓮花」享福，痛斥「好像花蓮監獄他開的一樣！」對此，花蓮監獄澄清，鈕為社會名人，基於戒護考量才會讓他於舍房作業，強調絕無特權。

本案發生於2018年11月間，被害人為電影《跑馬》女劇組人員，當時劇組原定要開工作會議，但鈕承澤因故臨時取消會議，改邀友人到家裡聚會同樂，當時被害人也跟著到場。當晚眾人陸續離去後，只剩被害人一人在場。鈕承澤竟將被害人強壓在沙發上後強脫衣褲，但疑似因為無法勃起，最後以手指性侵得逞。被害人堅決不從，身體蜷縮在沙發上哭泣發抖，鈕承澤無法進一步性交，只好讓被害人穿回衣物離開。

一審法院審理時，鈕承澤不僅否認犯行，甚至還辯稱雙方是你情我願、情投意合，同時賠償對方200萬，但並未得到對方諒解，鈕承澤被依法判刑4年，而案經上訴到最高法院後，最高院法官認為其毫無悔意，因此維持原判決，駁回其上訴，全案定讞。

隨後鈕承澤遷戶籍到花蓮，並於2021年11月30日解送花蓮監獄服刑，不料服刑近1年後，竟遭獄中人士爆料，鈕在花蓮監獄享有特權，不但沒被配發到工廠作業，還利用其他受刑人帳號匯錢買菸討好獄方，藉此換取特權、包庇他待在房舍「摺蓮花」享福，鈕在獄中日子過得相當消極、目中無長官，好像「花蓮監獄他開的一樣」。

對此，花蓮監獄澄清，鈕承澤為社會知名人士，入監後基於戒護考量，避免其他受刑人騷擾，因此才配置讓他待在房舍摺蓮花，此絕非特權，一切依法行政，且鈕在獄中態度低調，生活作息正常，購買香菸也是使用自己帳戶、依規定配額購入，管理人員絕無收賄、包庇情形。