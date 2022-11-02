高端補件審查拖過選舉？薛瑞元：無法確定「避免影響委員判斷」

記者洪巧藍／台北報導

高端疫苗受試者保護效益報告10月28日完成交件，如果沒有通過審查，恐怕面臨緊急使用授權遭廢止的命運。國民黨立委林德福今日質詢，高端補件是否能在11月26日九合一大選前審議完成，衛福部長薛瑞元回應，會按照資料多寡來訂定開會時間，會不會超過選舉，目前沒有辦法確定。

▲薛瑞元接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

立法院財政委員會今日召開「衛生福利部因應COVID-19疫情，採購防疫物資、藥物、疫苗及辦理檢驗診斷作業等經費不敷，由中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算經濟部所列經費支應417億2,207萬6千元，相關預算執行情形與效益」專題報告。

林德福指出，高端EUA一旦撤銷，股票將成為壁紙，詢問薛瑞元審查是否會拖過選舉？薛瑞元表示，我們按照資料多寡來訂定開會時間，會不會超過，目前還沒有確定。

不過，薛瑞元30日受訪時被問及是否拖過選舉，他當時回應不會拖到選舉後才出爐，同時呼籲外界不要把審查跟選舉掛勾。

薛瑞元會中休息接受訪問表示，這種審議無法定期限，要看委員時間、開會時間安排才能確定，而且委員是不是開一次審查就決定，這無法確認。

針對先前說不會拖過選舉，薛瑞元也解釋，當時是資料還沒到，才做這樣預測，現在資料已經到，我們就不能表達太多意見，影響委員判斷。