細思極恐！3歲女兒深夜指牆上風景畫說「孩子」　媽嚇得冷汗直流

▲3歲小女孩指著風景畫不斷說「孩子」。（圖／新浪視頻）

圖文／CTWANT

小朋友有時會「看」到大人看不到的東西，讓大人嚇出一身冷汗。在大陸浙江省衢州，有位媽媽發布了1則自己女兒的影片，影片中女兒指著牆上的1幅畫，一直說著「孩子」，但指著的地方僅有1幅風景畫而已，讓在旁錄影的媽媽嚇得心裡發毛。

媽媽表示，當時已經深夜準備要跟孩子睡覺了。但年僅3歲的女兒，卻一直指著房間的牆壁上，並不斷地說著「孩子」。但媽媽順著女兒手指的方向看去，僅看到牆上掛著的風景畫，並沒有看到其他東西，讓她冷汗直流。

媽媽在女兒說話時，也不斷詢問女兒「孩子在哪裡？」、「孩子在畫上面嗎？」試圖搞清楚女兒所謂的「孩子」到底在哪裡，但女兒只是一直指著畫的方向，媽媽到最後還是不清楚「孩子」在哪裡。

媽媽解釋，風景畫是朋友在幾年前送的，也已經掛在家裡很多年了。對於女兒突然的表示，媽媽也說，如果持續這種情況，她可能要把畫丟了。

事件引來熱議，有網友直呼恐怖，「細思極恐」、「孩子眼淨，能看到鬼」；但也有網友認為是孩子年紀小，發音不太標準而已。

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