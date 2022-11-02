揭弊調查：全台195位議員候選人有前科　雲林、苗栗、金門最多

▲候選人具犯罪前科比例調查。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

由前立委黃國昌擔任理事長的台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會2日舉行「讓陽光照入地方議會：2022全國議員候選人犯罪前科大追擊網站資訊更新」記者會，公布全台1677名議員候選人的犯罪前科，共有195位候選人具犯罪前科，比例高達11.6%，其中又以雲林縣、苗栗縣、金門縣、高雄市、彰化縣比例最高。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會今天公布，今年地方選舉總計1677名議員候選人的犯罪前科，其中包括起訴、判刑定讞者及遭提報治平對象等，合計有195位議員候選人具犯罪前科，比例高達11.6%。

該協會表示，全國除了澎湖縣此次登記的議員候選人沒有一位具有犯罪前科外，其餘21個縣市都有，人數為1至23人不等，且具犯罪前科候選人比例超過10%的縣市共有12個，比例前5高的縣市，分別為雲林縣登記69人，具犯罪前科者17人，佔比24.6%；苗栗縣登記72人，具犯罪前科者15人，佔比20.8%；金門縣登記32人，具犯罪前科者6人，佔比18.8%；高雄市登記128人，具犯罪前科者23人，佔比18%；彰化縣登記86人，具犯罪前科者14人，佔比16.3%。

在政黨分布方面，該協會調查內容顯示，最多的是中國國民黨提名合計457人，具犯罪前科者66人，佔比14.4%；民主進步黨提名合計380人，具犯罪前科者36人，佔比9.5%；台灣民眾黨提名合計86人，具犯罪前科者4人，佔比4.7%；時代力量提名合計46人，具犯罪前科者1人，佔比2.2%；親民黨提名合計5人，具犯罪前科者2人；無黨團結聯盟提名合計9人，具犯罪前科者3人；台灣團結聯盟提名合計5人，具犯罪前科者1人；綠黨提名合計5人，具犯罪前科者1人；無黨籍合計613人，具犯罪前科者79人，佔比12.9%。

值得注意的是，該協會另外將「違反槍砲彈藥刀械管制條例及重大暴力案件致人於死」、「貪污（至少一審有罪）」、「任內違法濫權」及「其他特殊犯罪前科」等前科進行彙整。

該協會表示，議員候選人犯罪前科彙整的目的是呈現客觀事實，希望透過公開透明的彙整，供選民們了解具體事實，並由選民進行最後主觀評價，另外，因為在彙整的過程當中，出現許多重名的情形，也透過發送信件、電子郵件或電話等方式，向候選人進行確認，即使如此，仍難免有所疏漏，因此，若有漏載之情形，都歡迎民眾向該會反映更新。