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社會 社會焦點 保障人權

人妻客廳撞小三遭嗆「不被愛的才是第三者」　見婚紗照崩潰提告

▲一名人妻主張老公外遇小三，還遭小三嗆聲。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲一名人妻主張老公外遇小三，還遭小三嗆聲「在感情裡不被愛的才是第三者」。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者翁子皓／新竹報導

新竹賴姓人妻某日返家時，發現家中充斥女性香水味，還找到女性黃色長髮與一件黑色性感睡衣，後來更發現丈夫與小三姜女經常到家中過夜，某日她與姜女碰巧在客廳相遇，竟遭對方嗆聲「在感情裡不被愛的才是第三者」，憤而對老公與姜女提告。新竹地院近日審結，認為證據不足，判賴女敗訴。

賴女主張，老公在2019年11月間，就曾帶姜女返回竹東住處過夜，她回家時，發現家中充斥女性香水味，還找到女性黃色長髮與一件黑色性感睡衣，老公後來調職前往台中工作，平日與姜女同居台中市，周五或周六才會返回竹東。

賴女發現老公與姜女在2020年間多次前往竹東住處過夜，有次碰巧在客廳遇見姜女，姜女還挑釁說「在感情裡不被愛的才是第三者」，鄰居也曾告訴賴女，多次看見人夫與姜女在晚間11、12點左右，手牽手出入住家。

賴女2020年12月間在老公公事包中，發現老公與姜女的婚紗照，並有張卡片上面寫「我最愛的男人」、還有一張姜女女兒寫給人夫的卡片，她認為老公出軌姜女，讓自己精神痛苦萬分，憤而對2人提告，要求丈夫賠償60萬元，姜女也要賠償40萬元。

賴女老公主張，他與姜女婚後個性不合協議分床，他調職到台中後，雙方正式分居，至於與姜女的婚紗照，是與數名友人前往拍攝藝術照時，因攝影師提議，才一同入鏡拍攝，此外兩人深夜返回竹東住處，只是要拿工作必須物品及些許行李，並未一起過夜。

法官調查婚紗照，發現2人肢體雖貼近，但人夫除了左手輕靠被姜女腰上外，然並無其他進一步親密行為，難以分辨照片是逢場作戲或兩人真的論及婚嫁，另外鄰居表雖表示有看到人夫與姜女一同進出住處，但沒有看到他們有親密的動作，難以判定兩人是否有不倫戀情，因此判賴女敗訴，姜女和人夫都不用賠償。

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