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社會 社會焦點 保障人權

綠夫供資料聯手小王女友　她臉書發文痛罵「破女」...秒變豬隊友

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲一名女子網路上發文大罵小三是「破女」，還公開小三與男友的對話紀錄。（圖／Pakutaso）

記者翁子皓／高雄報導

趙姓人夫暗中蒐集妻子與郭男的婚外情證據，並把證據拿給郭的許姓女友看，打算一同合作，日後向郭男與妻子提告，沒想到許女拿到資料後，竟在網路上公開資料，還大罵趙妻「破女」，趙妻於是控告丈夫及許女。高雄地院近日審結，判許女要賠4萬，趙姓人夫曾告知許女不要把資料外流，獲判免賠。

判決指出，趙姓人夫發現妻子與郭姓男子過從甚密，暗中蒐集兩人的婚外情證據，找到兩人親密對話紀錄，為了日後對妻子與郭男提告，於是與郭的許姓女友交換情報，但也提醒許女不要把對話紀錄公開。

沒想到，許女取得男友的出軌證據後，一時氣憤難耐，在臉書上公開趙妻與郭男的對話紀錄截圖，還留有文字說「女生要潔身自愛，不是破成這樣，跟別人男友打炮，又跟妳老公打炮，更何況你還有小孩的人」、「我真的很討厭破女」、「妳剛好很破，妳很愛說謊，整天充滿謊言」等語。

許女之後也在IG上發文說「圈子很小，做女人的真的要乾乾淨淨，不要丟人現眼，隨便成這樣，都在被別人看笑話呢」、「各位我在說她，當初有家庭小孩破壞人家感情，做人失敗，她的姊妹都看不下去，不理她」，還在底下留言處標註趙妻的IG帳號。

趙妻對此感到非常生氣，除認為許女損壞她的名譽外，也認為丈夫提供對話紀錄，也該連帶負責，對2人提告。

法官審理後認為，許女發表的言論與公開對話紀錄，確實侵害趙妻的名譽權、隱私權，判她要賠償4萬。至於趙姓人夫，法官認為他當初是為了對妻子與郭男提告，才將對話紀錄給許女看，且再三叮囑不得外流，因此認定他不需對此事負責，判免賠。

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