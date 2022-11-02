四叉貓抓宣傳車違停！徐巧芯秒要求廠商改善　4張照回問戰翻

▲四叉貓PO出徐巧芯宣傳車違停的照片。（圖／翻攝徐巧芯臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「白藍刺客」網紅「四叉貓」劉宇1日深夜PO出國民黨台北市議員徐巧芯宣傳車違停的照片。對此，徐巧芯立刻PO出過去叮囑廠商的對話，並再次要求改進，接著PO出民進黨台北市長候選人陳時中等4人宣傳車、私車違停的照片，反問四叉貓「可以幫我一起呼叫嗎？」

四叉貓1日深夜近0時以「國民黨陳情信箱」為題發文表示，有里民抱怨徐巧芯的宣傳車1日晚間8時在松山慈祐宮正對面違停，並在文末跟徐喊話「再麻煩注意一下，感恩」。對此，徐巧芯也在該文下方留言，「收到，會請廠商改進！其實前幾天才再三叮嚀、提醒過，合約上也有寫清楚。司機要休息的話可以聽到停車場，再跟我請款」，四叉貓則回「感恩」。

▲▼徐巧芯PO出9月時與宣傳車廠商溝通的對話。（圖／翻攝徐巧芯臉書）



事後，徐巧芯2日凌晨發文表示，她很感謝四叉貓通知她委託廣告公司的宣傳車有違規停車的情形，因此她立刻傳訊息要求廠商改進，並強調簽約時有要求不可以違規，要休息都可以到停車場停車，一切費用都可以報帳，最後附上9月時的對話紀錄截圖。

「既然他這麼在乎違規停車，我就請他順便幫我提醒」，徐巧芯認為，四叉貓真的在意違規停車一事，可以順便幫她提醒民進黨台北市長候選人陳時中、民進黨台北市議員參選人張文潔、民進黨立委許淑華、民進黨台北市議員洪健益等4人，都有宣傳車、自用車違規停車的情況並附上照片佐證，但四叉貓皆未回應。最後，徐巧芯表示，「喔，我還有很多照片沒有公佈出來喔！」

▼徐巧芯PO出民進黨人員違停的照片回問四叉貓。（圖／翻攝徐巧芯臉書）



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