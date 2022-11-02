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每隻38元有找！　速食店連5天「5隻原味炸雞腿下殺68折吃」　

▲▼頂呱呱推一斤炸雞腿。（圖／業者提供）

▲頂呱呱原味雞腿下殺了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

終於等到炸雞腿了！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」最新限時優惠開吃，即日起連5天「5隻雞腿下殺68折」，1隻原味炸雞腿只要38元就能吃到，加碼還有3大品項享銅板加價購好康，通通不能放過。另，必勝客「Hot燒站」至11月28日也推每日限量「加1元多吃1件」優惠，趕緊衝。

▲▼頂呱呱原味炸雞腿。（圖／業者提供）

▲每隻原味雞腿38元有找。

頂呱呱即日起至11月6日限時5天於全門市祭出「5隻原味雞腿68折」優惠，每隻雞腿38元有找，每人限購2組，加碼推「3大品項享45元加價購」好康，只要購買購買5隻原味雞腿就有35元飲品2杯（可樂系列、功夫紅／綠／青／蜜茶）、地瓜薯條1份、甜甜包2個+經典泡菜1盒，任選1樣只要多加45元，最多可加購10組，提醒劍潭店不參與此活動。

▲▼必勝客 。（圖／業者提供）

▲必勝客Hot燒站加碼祭出限時加1元多1件優惠。

另，必勝客近日於台北車站補習街商圈開出全球首家「Hot燒站」，並驚喜祭出限時加碼「加1元多1件」超殺優惠，即日起至11月14日凡到店購買任一XL套餐或Hot燒套餐，再加1元直接多吃「1份巧克力QQ球」，每日限量100份，11月14日至11月28日期間則有「1元奶油玉米濃湯」等搶喝，同樣每日限量100份。

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