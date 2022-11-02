俄國防部結束徵兵！將不再發布徵召通知　澤倫斯基出聲打臉了

▲俄羅斯軍隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭文晴／綜合報導

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）10月29日透露，目前30萬的徵兵工作已經結束，不會再發布徵召通知。烏克蘭總統澤倫斯基則是「預言」，俄軍指揮人員的調度非常野蠻，裝備差且準備也不足，很快又會看到徵召新一批人員投入戰爭。

根據外媒報導，在9月俄烏戰爭遭遇挫敗後，俄羅斯總統普丁宣布軍事動員以來，俄羅斯軍齡男子大量外流，逃往喬治亞、亞美尼亞和哈薩克等無需簽證入境的國家，且有超過2000人在俄羅斯各地的反動員活動中被捕，引起公眾的強烈抗議。

紹伊古表示，國防部已完成在俄國境內的部分動員令，而基於動員令的徵兵行動的結束，目前徵召到的30萬人中，有8.2萬人被派往烏克蘭作戰，另外21.8萬人還在接受軍事訓練，此後「兵役局仍會繼續補充軍事人員，但會以志願意士兵及軍事承包商為主。」

不過烏克蘭總統澤倫斯基則認為，莫斯科當局短期內恐怕難以結束徵召，因為俄軍裝備很差、且準備也不足，指揮人員的調度非常野蠻，所以「俄羅斯很快就會又需要徵召新一批人投入戰爭。」

與此同時，美國宣布將再度向烏克蘭提供2.75億美元軍事援助，包括五角大廈庫存的武器、彈藥與設備，使美國在拜登政府時期對烏累積軍事援助規模達185億美元以上。