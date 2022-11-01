11月1日驚現「10個1」　錯過再等111年！天使數字是誰創造？

▲11月1日驚現10個「1」，錯過再等111年！（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

從民國年份來看，今天正好是民國111年11月1日，年月日恰巧湊成了「連6個1」，也就是俗稱的「天使數字」，尤其1日上午的11點11分，若加上前面的6個1，將有為期1分鐘的時間，同時出現「10個1」，堪稱罕見一幕，要等到下次再度出現類似的天使數字組合，可能要再等111年。

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民國111年11月1日，湊成了「6個1」，等到該日上午11點11分，更是一個10個1的組合，10天之後的11月11日，更會再添一個1，成為11個1。不過這個罕見的天使數字組合並不會常常出現，請務必好好把握，因為按照這個邏輯，下一次再出現類似的天使數字組合，將會以2開頭，也就是民國222年2月22日，錯過就必須再等111年。

關於天使數字（Angel Numbers）一詞，許多人可能會感到不解，或覺得這只是某個無聊的人創造出來的名詞，其實它是源自於美國心理學家芙秋（Doreen Virtue）在2005年出版的書籍Angel Numbers，她在書中介紹了數字、星座、占卜之間的關聯，並挖掘0到999的數字排列中蘊藏了何種重要的含意，又傳遞了哪些天使給予的守護訊息。

例如277代表：「你虔敬地禱告，而且專心一意地聆聽神聖的指引。遵循這個指引的時候，你會被天使保護，你所做的一切都將點石成金。」

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