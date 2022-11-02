職業生涯滑鐵盧！幫開鎖「反被鎖進屋」　鎖匠尷尬笑問：怎麼辦？

▲鎖匠進屋檢查是否修好，沒想到糗了。（圖／翻攝白鹿視頻）

圖文／CTWANT

大陸一名鎖匠日前遇上職業生涯滑鐵盧，他前往宿舍幫一名男子開鎖，沒想到卻試鎖翻車，將自己也鎖進屋內，多次嘗試後還反問男大生：怎麼辦？其它圍觀男生看了也忍不住笑了出來。

綜合陸媒報導，事發於上月31日，山東煙臺一名男子找開鎖師傅修宿舍門鎖，沒想到大爺為了檢查是否修好，竟也被鎖進了屋裡，而開鎖工具卻落在了門外。該名師傅多次嘗試開鎖，最後還反問男子「該怎麼辦？」讓所有圍觀的人都笑翻。

影片曝光後，網友也紛紛笑說「你見到了開鎖師傅最尷尬的瞬間」、「出去之後最少要被同行笑一年，晚上跳廣場舞都沒拉到舞伴」、「老師傅遇到了新問題」、「開鎖師傅怎麼也想不到會栽在你手裡」、「哈哈哈哈哈哈不要慌，我們再叫一個師傅」。

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