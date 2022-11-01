發大財了！11月「3生肖」好運擋不住　 升職加薪一路旺到年底

▲11月3個生肖的人運勢最旺。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

時序進入2022年倒數計時，今天（1日）正式進入11月，新的月份將為每個人帶來新氣象、新運勢。《搜狐網》運勢專欄發文提醒，11月生肖包括屬兔、虎、蛇的人，可以好運倍增，不但工作上也能得到貴人助力，生活也非常平穩順利，這三個生肖可以一路旺到年底，好運無法擋。

生肖兔

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生肖兔的人進入11月，運勢順遂，事業方面逐漸穩定，他們迎來有利的人脈、資源，各個方面撥雲見日。屬兔的人本來就很努力，他們的吃苦精神為自己開闢出一條路，不僅靠自己的努力堅定目標，還有貴人支援，有大放光彩的機會。對於屬兔人來說，他們生活步調進入正軌，財運亨通，不用再為錢發愁。

生肖虎

生肖虎朋友進入11月開始，好運倍增，他們心態迎來轉變變得積極自信，積極的進取心有望提升財運，迎來精彩。對於屬虎人來說，他們內心強大不服輸，就算遇到挫折也不會一直讓自己糾結下去。進入11月開始，屬虎人財運越來越好，容易遇貴人，除了正職方面的薪資，容易有意外財運，一路可以旺到年底。

生肖蛇

生肖蛇的人頭腦靈活，他們本就有很強的適應能力，敏捷的思維為自己爭取到很多機會。進入11月開始，屬蛇朋友時來運轉，貴人助力，賺錢的路子多起來，屬蛇朋友可以全心全意打拼事業，他們事業不斷開拓，收穫豐收，特別容易財源廣進，整個人都喜氣洋洋，活力四射起來。

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