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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔣萬安遭爆擋救護車　陳時中：有擋到，就讓開

▲民進黨台北市長候選人陳時中出席景美集應廟廟口開講。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中晚間赴景美集應廟與支持者面對面。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安1日上午陪同基隆市長候選人謝國樑前往安樂市場掃街拜票，不過，民進黨立委林楚茵公布一段影片質疑，蔣萬安、謝國樑掃街過程中遇到救護車要經過，明明救護車就在面前，蔣和謝卻繼續大喊競選口號，喊完凍蒜才願意讓路。對此，陳時中晚間受訪直言，「擋到救護車就趕快讓開，這是一件很簡單的事情，有擋到，就讓開，這樣就好啦，就對啦！」

針對蔣萬安和謝國樑被指控掃街時擋到救護車一事，陳時中競選總幹事吳思瑤批評，這是無情、無義、無恥，讓人無力、無奈的是，這個「無料」之人要參選台北市長，如果不幸由他出線，那整個台北都要「無語問蒼天」了。

此外，陳時中午今天晚間出席景美集應廟廟口開講活動前受訪說，「擋到救護車就趕快讓開，這是一件很簡單的事情，有擋到，就讓開，這樣就好啦，就對啦！」

媒體聯訪時亦關注，根據媒體民調，陳時中的民調支持度目前仍落後蔣萬安10％，未來要怎麼翻轉？陳時中回應，反正就是一步一腳印，持續努力。

媒體追問，陳時中競選總部近期推出「每日一問」，劍指蔣萬安和無黨籍候選人黃珊珊，是否在競選策略上要主動出擊？陳時中說，針對部分不當言論，或者要求對方要把不當言論講清楚的，這是選舉必須要做的事情。

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