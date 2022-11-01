　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

抱緊別放手！5星座女友「對另一半100%付出」　她再忙都會陪你

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲女友也會把你的事放優先第一位，再忙都會陪著你嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一段和諧美好的關係，是建立在平等的付出、互有貢獻！塔羅牌專家艾菲爾點名「有5星座女友」對另一半是全心全意的付出，與生俱來的性格與特點，會為愛人的人生大大加分，若你遇到了請好好珍惜別放手，畢竟這樣的女孩打著燈籠都難尋，請在自己能力所及內對她加倍好。

1.摩羯女：再忙都會陪著你

[廣告]請繼續往下閱讀...

女生要另一半陪逛街、陪追劇，卻不主動陪你難免引發心理不平衡，也不時招來抱怨，也因為無法分享快樂，時間一久在興趣上容易失去交集。奉勸這些男生找個摩羯女孩吧，她最大特質就是全心支持愛人，會陪著對方做任何想做的事，只要看到你的笑容就是她最大快樂，即使自己工作再忙，也會默默把你的事排在第一位，提供你最深情的支持。

2.雙子女：暗中助你好人緣

你在運動場上揮汗發光、在好友面前活潑，但一到社交場合卻容易沉默，這時就需要外表亮麗、懂得待人接物的女友來替你張羅。她的聰明伶俐、善於與人相處，會默默替你打點好人際關係，過節送禮無一遺漏，是見長輩、談公事的得力助手。最棒的是，雙子女相當戀家，愛人出門玩、回家一團亂，她都會把一切打理得乾乾淨淨，男生要懂得惜福，但不要因此得寸進尺。

▲▼ 情侶,牽手,逛街,放閃。（圖／記者曾筠淇攝）

▲天秤女助你生活品味大大提升。（示意圖／記者曾筠淇攝）

3.天秤女：不知不覺把你變潮男

天秤女有著好品味，對時尚有獨到見解，懂得如何過舒適、美的生活，和她交往後會發現衣櫃裡不知不覺中多了時髦衣物，家裡燈具、沙發椅不再是俗氣便宜貨，品味大大提升。你開始懂得享受美食、藝術電影，這就是她最厲害的點。但男生們千萬別因此開始心癢想偷吃，天秤女散發出的氣質吸引旁人，一不留神你的競爭對手就會發出攻勢。

4.金牛女：讓你不再穿到舊襯衫

男生常常忽略小地方、丟三落四，反觀女生心思細膩、懂得推砌起小細節，讓生活井井有條，而「注重小細節界」的翹楚非金牛女莫屬，細心、辦事謹慎，跟她在一起你不會穿到皺掉的襯衫，不會忘了跟爸媽說生日快樂，完美伴侶會替你留意這一切。至於另一半要付出的則是安全感，因為她喜歡撒嬌依賴，找個可信任的男生，就能發揮特質讓兩人生活零漏洞。

5.巨蟹女：你出外打拚無後顧之憂

要如何看出一個在職場中拚工作的男生是單身？若餐餐外食、下班不是跑攤喝酒就是跟朋友瞎混，那就是單身男的特點。如果可以交到巨蟹女友，你會發現他變得截然不同。因為她有著媽媽的特質，讓另一半重回生活軌道，會默默替另一半準備健康飯菜、協助理財、找到好用的公事包與鞋，甚至提醒運動時間，讓你出外打拚無後顧之憂。

沒買到會哭！「這款衛生紙」抽10張不用1$　買起來囤抗漲價

抗菌防蟎「超大罐洗衣精」下殺！4入只要399$

出國「頂級防爆行李箱」拉著走！耐摔輕巧2卡只要3980$

「舒酸定抗敏牙膏」一條只要76元！8入必買一組起來囤

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
林姿妙涉貪案　3官員原認罪「開庭全翻供」
待民視10年突跳槽！Gino「2年前主持棒落空」埋心結　投奔
蔡尚樺金鐘爆乳挨批又槓龜！直擊失落回家「學霸教授」深夜陪吃
美女名媛槓億元　瞞「iROO老闆」自肥手法曝光
國際級「仿生獸」登陸墾丁　12腳接力奔走20秒影片曝！只怕這
「一坨紫色強對流」國家警報響！鄭明典：好緊張　狂風暴雨影片曝
印度吊橋斷裂瞬間曝！　橋上視角直擊白衣屁孩「大字型猛搖」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

孩子高燒等1小時　媽暴怒：算什麼急診！醫反應讓眾人讚修養好

魔王海女曖昧多人！室友苦心勸說　她拿禮物反問：幹嘛放棄

曾格爾要求登山作家刪文惹議　PO文還原始末：自由發言權不應濫用

4星座年底前好運加持！射手財運回歸、雙魚準備迎接心動

抱緊別放手！5星座女友「對另一半100%付出」　她再忙都會陪你

「一坨紫色強對流」國家警報響！鄭明典：好緊張　狂風暴雨影片曝

國際級「仿生獸」登陸墾丁　12腳接力奔走20秒影片曝！只怕這情況

超大對流胞深夜掃蘭嶼！時雨量飆108毫米　多處土石流

7縣市大雨！奈格估今變中颱　劇烈降雨再2天

XBB、BF.7皆爆首例本土！6QA搞懂「亞洲下個主流株」症狀對策一次看

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院踩踏案／啦啦隊女神金有那遭踩死　得年24歲｜20221031 ET午間新聞

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

孩子高燒等1小時　媽暴怒：算什麼急診！醫反應讓眾人讚修養好

魔王海女曖昧多人！室友苦心勸說　她拿禮物反問：幹嘛放棄

曾格爾要求登山作家刪文惹議　PO文還原始末：自由發言權不應濫用

4星座年底前好運加持！射手財運回歸、雙魚準備迎接心動

抱緊別放手！5星座女友「對另一半100%付出」　她再忙都會陪你

「一坨紫色強對流」國家警報響！鄭明典：好緊張　狂風暴雨影片曝

國際級「仿生獸」登陸墾丁　12腳接力奔走20秒影片曝！只怕這情況

超大對流胞深夜掃蘭嶼！時雨量飆108毫米　多處土石流

7縣市大雨！奈格估今變中颱　劇烈降雨再2天

XBB、BF.7皆爆首例本土！6QA搞懂「亞洲下個主流株」症狀對策一次看

慕里諾5大品牌合推15道牡蠣料理　2品牌祭「猜中數量免費吃」

B型肝炎抗體消失怎麼辦？　醫師：9類人最好追加接種

韓國大學慶典人氣歌手TOP 8！(G)I-DLE、IVE都上榜　第一名不負眾望

每月10萬包養！酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

孩子高燒等1小時　媽暴怒：算什麼急診！醫反應讓眾人讚修養好

霍亂肆虐黎巴嫩　WHO警告：當地疫情迅速蔓延

「隆銘綠能」股東大亂鬥　董事撂黑衣人搶公司大章

裴洛西丈夫遇襲　美司法部：嫌犯想綁架眾院議長

林姿妙涉貪案　3官員原認罪「開庭全翻供」

美女名媛林少萍合資糾紛有前例　明道經紀人也提告

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

生活熱門新聞

7縣市大雨！奈格估今變中颱　劇烈降雨再2天

快訊／IG傳全球「帳號大清洗」災情　官方回應了

「一坨紫色強對流」國家警報響　狂風暴雨影片曝

直播主困梨泰院「爬欄杆脫困」！目睹女孩在旁邊死去

即／深夜雨彈狂炸「11縣市」！

國際級「仿生獸」登陸墾丁　靠風行走20秒畫面曝

3星座年底走大運！升職+加薪...有望一夕暴富

快訊／IG爆災情！全球大量用戶無預警遭停權

騎車載好市多披薩　她用這神招完好帶回家

女兒突唱歌嚇人　遭媽飆台語訓話

故宮3文物碎開！山洞庫房監視器畫面曝光　報告揭2關鍵原因　

文大狂風暴雨　傘開花學生超狼狽

不捨媽離家　兒花式哭叫飆海豚音

11縣市豪大雨特報　入夜炸雨彈

更多熱門

相關新聞

4星座年底前好運加持、事半功倍

4星座年底前好運加持、事半功倍

2022年轉眼間已經進入11月，年初設定的目標和計畫，你完成了幾項呢？如果沒有實現，也別太快放棄，還有剩下2個月的時間可以拚一下！尤其是《科技紫微網》整理出的4大星座，年底前在好運加持下事半功倍，不妨抓緊機會。

網友最怕「情侶同居惡夢」TOP6！習慣不同只排第4

網友最怕「情侶同居惡夢」TOP6！習慣不同只排第4

12星座男不聯繫　只是怕打擾你

12星座男不聯繫　只是怕打擾你

3星座年底走大運！升職+加薪...有望一夕暴富

3星座年底走大運！升職+加薪...有望一夕暴富

萬聖節「2生肖」別扮鬼！專家警告：小心衰整年

萬聖節「2生肖」別扮鬼！專家警告：小心衰整年

關鍵字：

運勢星座占卜艾菲爾兩性愛情健康交往摩羯女雙子女天秤女金牛女巨蟹女

讀者迴響

熱門新聞

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

她卡梨泰院6層人牆！旁邊女孩「5分鐘就斷氣

姊姊洋裝梨泰院被扯碎　父母發現「多出黑衣」

7縣市大雨！奈格估今變中颱　劇烈降雨再2天

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

快訊／IG傳全球「帳號大清洗」災情　官方回應了

鄭進一緊牽火辣70萬網紅　她「側面全開」E球掉出

梨泰院窄巷第一視角曝　擠到「頭歪眼神死」

賀瓏提滴妹踩痛處！阿滴台下比中指

「一坨紫色強對流」國家警報響　狂風暴雨影片曝

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面