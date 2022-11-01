抱緊別放手！5星座女友「對另一半100%付出」　她再忙都會陪你

▲女友也會把你的事放優先第一位，再忙都會陪著你嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一段和諧美好的關係，是建立在平等的付出、互有貢獻！塔羅牌專家艾菲爾點名「有5星座女友」對另一半是全心全意的付出，與生俱來的性格與特點，會為愛人的人生大大加分，若你遇到了請好好珍惜別放手，畢竟這樣的女孩打著燈籠都難尋，請在自己能力所及內對她加倍好。

1.摩羯女：再忙都會陪著你

[廣告]請繼續往下閱讀...

女生要另一半陪逛街、陪追劇，卻不主動陪你難免引發心理不平衡，也不時招來抱怨，也因為無法分享快樂，時間一久在興趣上容易失去交集。奉勸這些男生找個摩羯女孩吧，她最大特質就是全心支持愛人，會陪著對方做任何想做的事，只要看到你的笑容就是她最大快樂，即使自己工作再忙，也會默默把你的事排在第一位，提供你最深情的支持。

2.雙子女：暗中助你好人緣

你在運動場上揮汗發光、在好友面前活潑，但一到社交場合卻容易沉默，這時就需要外表亮麗、懂得待人接物的女友來替你張羅。她的聰明伶俐、善於與人相處，會默默替你打點好人際關係，過節送禮無一遺漏，是見長輩、談公事的得力助手。最棒的是，雙子女相當戀家，愛人出門玩、回家一團亂，她都會把一切打理得乾乾淨淨，男生要懂得惜福，但不要因此得寸進尺。

▲天秤女助你生活品味大大提升。（示意圖／記者曾筠淇攝）

3.天秤女：不知不覺把你變潮男



天秤女有著好品味，對時尚有獨到見解，懂得如何過舒適、美的生活，和她交往後會發現衣櫃裡不知不覺中多了時髦衣物，家裡燈具、沙發椅不再是俗氣便宜貨，品味大大提升。你開始懂得享受美食、藝術電影，這就是她最厲害的點。但男生們千萬別因此開始心癢想偷吃，天秤女散發出的氣質吸引旁人，一不留神你的競爭對手就會發出攻勢。

4.金牛女：讓你不再穿到舊襯衫

男生常常忽略小地方、丟三落四，反觀女生心思細膩、懂得推砌起小細節，讓生活井井有條，而「注重小細節界」的翹楚非金牛女莫屬，細心、辦事謹慎，跟她在一起你不會穿到皺掉的襯衫，不會忘了跟爸媽說生日快樂，完美伴侶會替你留意這一切。至於另一半要付出的則是安全感，因為她喜歡撒嬌依賴，找個可信任的男生，就能發揮特質讓兩人生活零漏洞。

5.巨蟹女：你出外打拚無後顧之憂

要如何看出一個在職場中拚工作的男生是單身？若餐餐外食、下班不是跑攤喝酒就是跟朋友瞎混，那就是單身男的特點。如果可以交到巨蟹女友，你會發現他變得截然不同。因為她有著媽媽的特質，讓另一半重回生活軌道，會默默替另一半準備健康飯菜、協助理財、找到好用的公事包與鞋，甚至提醒運動時間，讓你出外打拚無後顧之憂。

►沒買到會哭！「這款衛生紙」抽10張不用1$ 買起來囤抗漲價



►抗菌防蟎「超大罐洗衣精」下殺！4入只要399$



►出國「頂級防爆行李箱」拉著走！耐摔輕巧2卡只要3980$



►「舒酸定抗敏牙膏」一條只要76元！8入必買一組起來囤