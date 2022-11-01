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吠陀占星11月運勢！摩羯財運旺　2星座感情陷入大危機

文／李靜唯老師

2022年已經到了11月，疫情危機看似在鬆綁中稍微讓大家喘口氣，但南韓梨泰院及剛果推擠、印度斷橋造成多人傷亡事件又讓大家心情沉重，接下來11月份哪個星座的運勢可以比較旺呢？研究吠陀占星多年、阿南德同門派，台灣首席吠陀占星老師李靜唯分析，事業方面，11月份最旺的是吠陀射手，桃花朵朵開的要恭喜吠陀巨蟹，至於財運最旺的則是吠陀摩羯。

想要了解自己的吠陀星座是哪一個，可以參考以下的對照表。李靜唯老師特別提醒，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，出生日期落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座。

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）

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11月事業運最旺：射手；事業運要注意：天蠍、水瓶

射手（12/15-1/14）（吉）

對於已經設立的計劃與目標，11月有機會能夠實現，若是有資源需求可以提出請求，因為在11月份特別容易獲得許可，只是相對而言，11月工作量會增加到沒有時間休息。

獅子座（8/15-9/14）（平）

11月的你，工作思緒清晰，能夠規劃出理想的方案，基本上只要能夠掌握好時間與節奏，都能順利完成任務，只是在人際關係方面可能會產生些許小磨擦，進而影響到工作效率。

天蠍（11/15-12/14）（凶）

11月在職場上，雖然接觸到一些人會啟發你許多新的想法，只可惜這些奇思妙想的點子，在與眾人探討的過程中，很容易被否定掉，而無法得到大多數人的支持與認同。

水瓶（2/15-3/14）（凶）

工作方面，11月機會可能一個接著一個來，但卻總是有心無力，因而錯失了這些機會，或是一次來了很多工作項目，但是你卻沒有頭緒，找不到好的執行方法。

▲巨蟹在11月有很大機緣遇到新戀情（圖／取自免費圖庫pexels）

11月感情運最旺：巨蟹；感情運要注意：雙魚、金牛

巨蟹（7/15-8/14）（吉）

對於期望戀情的人也許之前一直感受到失落，或是對於追求愛情之前比較沒有衝勁，不過11月，你有很大機緣會遇到與你價值觀十分契合的新朋友或新戀情。

天秤（10/15-11/14）（平）

可能會被對方的一句話或是一個突然的行為，引發你內心的不滿而產生爭吵，不過，也因為有爭吵，反倒有機會達到溝通交流的目地，讓雙方都能夠更瞭解彼此的想法。

雙魚（3/15-4/14）（凶）

11月份，你與另一半容易在某些事物上缺乏默契，甚至透過溝通都無法達成共識，若是此時不懂退讓一步還持續抱怨的話，小心兩個人關係將可能漸漸惡化。

金牛（5/15-6/14）（凶）

已經有戀情或伴侶的人，11月可能會對於這段關係感到焦燥與不安，因為身邊可能出現了你認為更合適的人選，因此會陷入迷思當中，猶豫著是否要結束這段關係。

▲摩羯11月下半月能賺一些小錢（圖／Unsplash）

11月財運最旺：摩羯；財運需注意：牡羊

摩羯（1/15-2/14）（吉）

11月上半月先稍安勿躁，到了下半月會一些機會能夠賺一些小錢，不過，可能要少逛購物網站，不然，剛賺到小錢卻馬上又花了大錢，一來一往當中小心反而陷入入不敷出。

處女（9/15-10/14）（平）

11月手頭上的資金可能會有機會獲得些許成長，或是先前的投資能夠有小小的獲利，這是一件值的開心的事，但是建議最好落袋為安，見好就收。

牡羊（4/15-5/14）（凶）

11月是一個花錢機會特別多的月份，即使已經盡可能的克制自己的消費行為，但是，總是會有你意想不到的事情發生，迫使你必須花錢解決。

11月健康運要注意：雙子

雙子（6/15-7/14）（凶）

可能因為工作壓力過大或其他原因，讓自己處於一個容易緊張焦慮的狀態，造成消化系統問題和嚴重腦神經衰弱，建議吠陀雙子座11月多放鬆自己，不要太過勞了。

▲雙子座11月多放鬆自己。（圖／取自免費圖庫pexels）

這兩天全球意外傷亡連環爆，令人膽戰心驚，阿南德同門派，研究吠陀占星多年的李靜唯老師以星相分析發現，這段時間火星逆行進入雙子座，再加上受到凶星計都的映射影響，的確特別容易發生重大傷亡事件。

李靜唯老師也特別提醒，11月8日傍晚會發生非常罕見的「月全食」，雖然每年都會有兩次月食現象，但11月8日這次是西洋占星所謂的「月掩天王星」，對於天文迷來說，這樣的奇觀錯過要再等2000年，但在吠陀占星星盤當中，月食，卻意謂著太陽與月亮形成對沖，同時兩大凶星羅喉與計都對於日月也參雜著不良相位，這種有紅月亮之稱的「血月」，將散發出強烈不安的磁場，容易讓全人類感到焦慮，甚至恐慌。

▲今年11月8日將發生月全食，期間正巧出現紅月掩天王星現象。（圖／氣象局）

另外，11月12日金星進入天蠍，11月14日火星逆行回到金牛，這段期間火星與金星會產生對沖相位，位於天蠍座的金星本身能量就處在落陷狀態，加上受到逆行火星的衝擊，可能會發生意想不到的金融危機。

與此同時，11月14日起水星進入天蠍座時，也會與逆行的火星形成對沖相位，李靜唯老師分析，這樣的星相，表示人與人之間的溝通容易充滿對立，而這段時間正逢台灣九合一選舉，因此李靜唯老師特別提醒要小心注意選舉衝突，同時，這樣的星相也容易發生地震、水患等天災還有交通意外傷亡，要特別注意。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。

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