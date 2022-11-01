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幕後／主席故鄉保衛戰！朱立倫回防桃園　張善政仍陷膠著

▲▼朱立倫故鄉桃園不能輸，親自操盤張善政選戰。（圖／張競辦提供）

▲朱立倫故鄉桃園不能輸，親自操盤張善政選戰。（圖／張競辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一選戰倒數，國民黨重兵集結北台灣，相較於黨內評估台北市候選人蔣萬安選情日漸穩定，桃園身為一級戰區藍綠情勢依舊詭譎，且國民黨黨主席朱立倫出身桃園，有收復失土非贏不可的壓力，民進黨候選人鄭運鵬擺脫林智堅論文門換將的影響，民調有所好轉，不時領先國民黨候選人張善政；黨內人士表示，朱立倫已親自操盤桃園選戰，基層彷彿吃了定心丸，但張善政、鄭運鵬民調仍在伯仲之間。

「戰鬥藍」領導人趙少康日前委託蓋洛普公司進行桃園市長選舉民調，張善政獲27.88％支持度，鄭運鵬則獲24.25％，彼此差距僅3.63個百分點，且仍有33.36％市民尚未決定，足證桃園選情仍相當膠著。不過，另外一份TVBS民調在同時期卻是張善政38%，領先鄭運鵬27%高達兩位數之多，鄭寶清與賴香伶遭到邊緣化，選戰有可能在最後關頭開始朝藍綠對決發展。

由於國民黨內傳出「桃園輸、逼宮朱」耳語，朱立倫遂將其人馬、資源進駐桃園，強勢入主張善政競選團隊，一改張善政原先遭外界譏諷「躺平臥佛」的選戰步調，顯見「朱主席牌」確實有效。如今，內部評估勝選機會濃厚，但也因為看到勝選機會，朱人馬展現極強的「排他性」，難免產生了一些副作用。

知情人士坦言，本來各方勢力念在有勝選機會而隱忍不發，但在朱立倫子弟兵凌濤出任發言人後，便點燃了導火線；有些在地議員頗為不滿，尤其有競爭關係的桃園區議員候選人們，更是抱怨連連。

該人士也透露，「反朱派」要角看到朱立倫強力介入本次地方大選提名，擔心朱會挾桃園勝選戰功而大權在握，同樣強力介入明年立委及總統提名，因此有人會希望「桃園輸、逼宮朱」，挫一挫朱的領導威信。更有甚者，桃園在地有潛力問鼎市長大位的明日之星，也不希望張善政勝選，因為張一旦勝選，想選市長就要再等8年。凡此種種，突顯國民黨內對朱立倫強勢領導作風的擔憂，且各方都在盤算著選後局勢與自身政治藍圖，因此目前桃園藍營的整合恐怕只是「形式整合」而非「實質整合」。

不過，另一名黨內人士則持不同看法，他認為，隨著投票日逼近，藍綠對決越來越明顯，中間選民的表態率也漸漸提升，而國民黨鎖定鄭運鵬是「中國鵬」發動猛攻，改變以往偏溫的打法，可以看見「空戰」有相當的戰力，「朱立倫親自操盤，讓基層彷彿吃了定心丸」，若這個月沒這樣操作，民調可能又要被拉近，現在則能夠撐在7到9%，肯定老縣長坐鎮功力，「如果黨內還有人要自私扯後腿，還在想自己未來的選舉而不願團結」，該黨內人士嚴肅提醒，「選民的怒火會將他們一起吞噬」。

至於總統蔡英文上周六（10月29日）第五度到桃園，為鄭運鵬站台，同時也是副總統賴清德一周內二度到桃園輔選，為救選情不遺餘力，未料現場卻發生插曲，蔡英文還沒上台致詞，晚間8點10分就有大量民眾散場，留下許多空椅子。藍營輔選要角直言，蔡英文效果輔選效果不佳，造勢動員人數很少，「她還沒講話完人就閃了，民進黨打出總統牌已失靈，除了撒錢還能做什麼？」目前又傳出台積電1奈米廠將落腳桃園龍潭，鄭運鵬更稱自己做了很多愚公移山工作，簡直是「政治消費台積電」，因為產業若布局跟當地政府必須簽有保密條款，民進黨此番操作，第一是吹牛，第二是害台積電洩密，「消費護國神山是對台灣產業短視近利的作法，可能會有反效果。」

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