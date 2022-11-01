提升「植物奶」市佔　耐斯轉投資高野健康生技大埔美園區動土

▲▼ 耐斯集團新一代高野健康生技大埔美生技園區動土。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

耐斯企業集團轉投資成立的高野健康生技股份有限公司大埔美園區新建廠房1日舉行開工典禮，該生技園區沿襲愛之味食品生技產業並將產業再升級，以獨家燕麥專利技術，提升當前最熱門「植物奶」市場市佔率，盼能掀起一股飲食話題，開創飲食商機，縣長翁章梁立委陳明文、議長張明達、副議長陳怡岳等民代貴賓，也蒞臨現場參與。





翁章梁等貴賓與耐斯企業集團會長陳鏡仁、愛之味公司董事長陳冠翰等人上香祈福，祈禱工程圓滿平安，並共同執鏟動土，宣布動土工程正式啟動！

翁章梁特別感謝所有企業集團在嘉義投資，任何一場的動土典禮，都是嘉義往農工大縣邁進的重要力量，希望未來產業園區的開發，將有更多的動土典禮，帶動地方繁榮與創造在地就業機會！

愛之味食品生技集團(AGV)立足台灣近半世紀，一向秉持「讓明日更健康」的產品宣言，並以極具前瞻性「樂活環保、綠色健康」經營理念引導食品潮流、創造消費趨勢；愛之味食品生技集團(AGV)旗下中央健康科學研究所擁有國內外碩博士人才及世界級尖端檢驗設備，屢獲國內外政府、民間第三方公正單位頒發之專利、認證及獎項，如國家生技醫療品質獎(SNQ)、國家品質標章、健康食品認證、世界品質評鑑大會金牌獎、世界乳品協會最佳乳飲品獎及最佳新品獎、中國、美國、台灣及世界各國專利(功效、製程)、TFDA/TAF國家級實驗室等多項認證。

陳鏡仁說明，耐斯企業集團旗下食品生技產業包括愛之味、第一生技、高野健康生技等事業，隨國人飲食習慣改變，健康意識抬頭，植物奶市佔率有逐漸飆升趨勢，尤其植物奶非常適合素食族群及患有乳糖不耐症族群飲用，未來市場潛力無窮，集團決定再挹注資金擴建廠房，朝植物奶版圖前進。

經發處說明，在大埔美精密機械園區良好區位的投資環境以及嘉義縣農業基礎的吸引下，愛之味集團由所轉投資的子公司高野健康生技股分有限公司，於大埔美園區取得9,145坪的產業用地，第一期預計投資新台幣約10億元，興建總樓地板面積4000坪的作業產房及建置智能化生產線，未來將以嘉義最優質新鮮的農產品作為材料來源，結合愛之味集團旗下健康研究中心，建置綠色健康植物基綠色工廠，生產出安全又健康的食飲品，以及所需瓶胚、瓶蓋包材等，讓消費者能食在安心。

大埔美精密機械園區目前已超過100家廠商生產營運中，隨著大埔美及馬稠後一期園區開發完成，未來結合嘉義科學園區，亞洲無人機AI創新應用研發中心，以及開發中的馬稠後後期園區，將形成智慧農業、健康保健食品、智慧載具、智慧機械等產業群聚，帶動整體嘉義產業結構的轉型發展。