華航飛日機票不到萬元！刷聯名卡「全航線機票打85折」再省3千

▲「2022台北國際旅展」將於11/4-11/7登場。（圖／台灣觀光發展協會提供）

記者李宜秦／台北報導

台北國際旅展將於4日登場，中華航空線上旅展同步開跑，三大全新航點包括台北-宿霧TWD 4,800元起，台北-峴港 TWD 6,500元起，台北-清邁 TWD 7,000元起；日本航線包括台北-琉球 (沖繩)TWD 7,566起，台北-福岡TWD 9,790元起，台北-東京TWD 10,947元起，另刷聯名卡享台灣出發全航線機票85 折起之購票折扣，最多還能折3000元。

華航表示，旅展推出多條航線優惠價，除三大新航點、日本航線外，其他還有台北-帛琉獨家航線TWD 9,000元起、台北-布里斯本TWD 20,470元起、台北-溫哥華TWD22,250元起、台北-維也納TWD 25,365元起。

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▲華航推出多項旅展優惠遊程，各航線機票均有折扣。（圖／台灣觀光發展協會提供）

華航與中國信託推出聯名卡獨家加碼優惠活動，10月25日至11月28日ITF線上旅展期間，華航聯名卡卡友凡於華航官網購票，除享台灣出發全航線機票85 折起之購票折扣，另將獨享全卡別卡友專屬折價優惠「區域線折價TWD 1,500元、長程線折價TWD 3,000元」，且單筆消費滿TWD 10,000元以上，就有機會抽中華航區域線經濟艙不限航點機票。

旅展期間使用LINE Pay購票，單筆交易滿TWD 9,999搭配指定銀行卡，再享最高8% LINE POINTS回饋，台灣出發全航線適用，最高可回饋至2,000點。另華夏會員於旅展期間至華航攤位，即可獲贈中華電信漫遊方案優惠兌換序號；或至中華電信機場門市購買上網卡，可享85折起之優惠價。

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