新北第6選區／借鑑梨泰院！李正皓反思大巨蛋　游輝宂談耶誕城

▲候選人為選民奔走之餘，也抽空關心國際事件。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

2022九合一大選就在本月26日！新北市第6選區（中和區）市議員候選人為選民奔走之餘，更抽空關心國際大事，也就是日前震驚全球的梨泰院事件。政治評論員李正皓就談論大巨蛋逃生疑慮；想拼連任的游輝宂則提醒，參加新北耶誕城一定要注意安全；現任議員張維倩在政論節目上討論梨泰院慘劇給台灣的警示。

梨泰院事件發生後，李正皓就在粉專發文，「梨泰院事件能不能類比大巨蛋逃生疑慮？當然能，而且大巨蛋如果發生災害，狀況只會比梨泰院更慘烈，確保大巨蛋安全營運，是柯文哲離任前不可迴避的責任。」並假設大巨蛋發生火災，「裡面數萬人的逃生路線比梨泰院更窄（4公尺比1.2公尺），面臨的災害除了擠壓之外，還有火災與濃煙」，認為確保大巨蛋安全營運，是柯文哲離任前不可迴避的責任。

游輝宂則表示，新北耶誕城將在11日開幕，新北市府表明會採分階段分流機制、一進一出單向通行管制等方式維護，呼籲市民朋友注意安全，身體不適盡速離開，避免踩踏事件等意外發生，「輝宂會要求市府務必以安全為優先，監督市府、新北消防發爾麵、新北市警察局，感謝他們加強維安及維護民眾安全！」

張維倩除了忙掃街拜票，還上政論節目大談個人觀點，討論主題包含「不挺平權挺威權？落難王孫走不出過去？」「台積電落腳桃園 半導體聚落更擴大」等等，其中也關心國際事件，「狂歡墜地獄！梨泰院慘劇 給台灣警示？」