北市長電視辯論11／5登場　25%市民預測黃珊珊表現最佳

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

針對台北市長選戰，《TVBS》今日公布最新民調顯示，國民黨候選人蔣萬安支持度37%居冠，民進黨候選人陳時中支持度27%居次，無黨籍候選人黃珊珊支持度21%居末。另外，對於11月5日即將登場的電視辯論會，民調指出有50%台北市民會收看，預估有100萬選民收視，其中有25%市民預測黃珊珊表現會最佳，18%認為蔣萬安、14％認為是陳時中。

三立電視台與TVBS電視台共同舉辦的「2022年台北市長選舉電視辯論會」將於11月5日登場，蔣萬安、陳時中、黃珊珊「三腳督」將正面交鋒。對於電視辯論會，TVBS今日公布最新民調顯示，有45%台北市民知道這件事、55%不知道；50%台北市民表示會收看、30%表示不會收看、18%不一定，以台北市20歲以上人口估計，約有100萬台北市民將會收看電視辯論會。

至於3位候選人辯論表現，民調指出，有25%市民預期黃珊珊表現會比較好、18%認為是蔣萬安、14%認為是陳時中，有43%台北市民無法評斷。另外，台北市民對台北市長柯文哲的施政表現看法，其中不滿意度為47％（22%不太滿意、25%很不滿意），滿意度僅有36%（4%非常滿意、32%還算滿意），滿意度較10月初時的調查減少3個百分點，不滿意比例則略增兩個百分點，另有17%未表態。

本次調查由TVBS民意調查中心於111年10月27至30日晚間18：30至22：00及10月29日至30日下午13：30至17：00進行，共接觸1,325位20歲以上台北市民，其中拒訪為167位，拒訪率為12.6%，最後成功訪問有效樣本1,158位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。