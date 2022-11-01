阿北來了！張昭隆「合體柯文哲」造勢　江怡臻免費送2023水果月曆

▲柯文哲將到新北土城，替張昭隆站台。（圖／翻攝自候張昭隆FB）

記者施怡妏／綜合報導

九合一選舉倒數，新北市第8選區市議員候選人卯足全力衝刺，台灣民眾黨市議員張昭隆將在明（2）日，合體台北市長柯文哲，一起在土城延和廣場造勢；民進黨候選人彭一書則將在明日，於土城區的頂埔後會舉辦咖啡之旅。然而，國民黨市議員江怡臻準備了限量2023年水果月曆，今日開放大家索取。

張昭隆在臉書上宣布，「辣個男人要來了！」明日晚上9時，將和台北市長柯文哲一起合體造勢，就在土城延和廣場，歡迎大家一起來共襄盛舉，「柯文哲+張昭隆，5你一起改變成真。」彭一書則選在明日晚上舉辦咖啡之旅，特別邀請連鎖咖啡店的副店長，帶大家一起認識咖啡，並在課程後一起體驗製作咖啡皂，活動席次有限，限量30名。

▲怡臻牌水果月曆免費發送。（圖／翻攝自江怡臻FB）

今天是11月的第1天，代表著2022年接近尾聲，江怡臻準備了2023年的「怡臻牌水果月曆」送給大家，只要到江怡臻的競選總部，出示「已按讚江怡臻粉絲專頁」的畫面，或是「已加入江怡臻Line@」的畫面，就可以免費索取，「數量有限，不代領不保留，每人限領一份」。

受到颱風外圍環流、共伴效應影響，北部連日豪大雨，新北市三峽區的山區，因大雨水流湍急土壤流失，造成安全疑慮，無黨籍市議員候選人蘇泓欽，與里長以及陳情民眾到現場會勘，針對路面損害、邊坡安全、排水及夜間照明不足進行改善，目前均已完工。

▲高乃芸與蘇巧慧委員一同至新北市立美術館會勘 。（圖／翻攝自高乃芸FB）

另外，民進黨候選人高乃芸關心「新北美術館」的工程，與立委蘇巧慧一同到現場會勘，聽取文化局現場簡報設計展的籌備及美術館施工狀況，高乃芸也當場要求文化局及新北市府有關單位應負起工程監督責任，不要再拿缺工缺料當藉口，一再拖延完工時間。

同時，高乃芸十分關心施工的品質，無論是道路及園區動線規劃還是土方工程，高乃芸都向在場的官員一一詢問，替市民朋友把關，避免浪費公帑的事情發生。

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