愚公移山找來台積電落腳桃園　張善政：何時進入龍潭講的出來嗎

▲綠營鄭運鵬強調以愚公移山找來台積電在龍潭落腳，張善政今（1）日指出，如果這個事情是鄭運鵬促成，請告訴大家，台積電何時會進入龍潭園區？可以講的出來嗎？（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對綠營鄭運鵬強調以愚公移山找來台積電在桃園落腳，國民黨桃園市長候選人張善政今（1）日受訪時指出，這件台積電都不願意公開事情，這不是操作選舉議題是什麼？政治人物要有擔當去成就產業發展環境，而不是在消費產業發展成果。我請問鄭運鵬，如果是你促成，請告訴大家，台積電何時會進入到龍潭園區，可以講的出來嗎？

張善政今天上午出席新屋區競選服務處成立大會，針對鄭運鵬說以愚公移山找來台積電在桃園龍潭落腳時表示，我覺得在這個選舉節骨眼上，他講台積電都不願意公開的事情，這不是在創造、在操作選舉議題是什麼？一位政治人物要有擔當去成就產業發展環境，而不是在消費產業發展成果。我想請問鄭運鵬，如果這是你促成的，你這麼有把握，請告訴大家，台積電什麼時候會進入到龍潭園區，你可以講的出來嗎？

鄭運鵬競選辦公室早上開了記者會說，陳根德發不實文宣，鄭運鵬則認為是抹黑？張善政認為，陳根德的這個所謂的負面文宣講的重點。第一他在立法院零提案。第二，蘆竹大火廿幾天時間，都沒有出面關心，這講的是百分之百是事實不是抹黑。

張善政強調，我覺得鄭運鵬非常奇怪，好像在把自己塑造成陳時中的防疫懶人包，把自己的這些硬傷都給凸顯出來，讓大家特別看到他真的是有這些問題，這個絕對不是負面文宣，就是實實在在點出鄭運鵬過去的問題，不用心的問題。

此外，有媒體報導，夫人因你選舉後每天活在驚悚之中，現在狀況如何？張善政則說，她驚悚的原因是因民進黨不斷抹黑抹紅而非常的氣憤，所謂驚悚就是不知道又要端出什麼事情。不過，她現在已經習慣了，但非常氣憤的心並沒有平復。我想在選舉投票以前，民進黨繼續的抹黑抹紅，她就會繼續的非常憤憤不平，這是任何人，不只是我太太，任何人都會有著非常正常的心理。

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