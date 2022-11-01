男網友嘿咻翹家少年辯外表太成熟　他「穿國中制服」當場打臉

▲小克逃學又翹家去找網友周男，周男趁機性侵他，被逮稱不知道小克未成年，但小克身穿「國中制服」秒打臉。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者蔡怡萍／南投報導

一名周姓男子在交友軟體上認識13歲國中男生小克（化名），竟邀他逃學翹家與他同住，期間又幫小克打手槍、發生性行為，後來被小克媽媽知情後告上法院，周男辯稱小克自己說他已成年、外表又成熟看不出來，但小克翹家當天是直接穿著國中制服去找周男，應可知道小克僅為國中生，法官打臉他的說法，依對於14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，處有期徒刑5月，可上訴。

根據判決，周男在2019年10月間透過交友軟體認識小克，2人聊了半後，周男竟誘拐小克逃學，並翹家至他租屋處暫住，小克2020年3月18日上學途中，身上穿著制服、學校也不去了，直接翹家去找周男，期間周男就替小克打手槍、並與小克偷嚐禁果，小克住了9天後終於回家，並向媽媽說明了一切過程，媽媽氣得對周男提告。

周男被逮後坦承不諱，但他表示不知道小克才13歲，小克自己說他已經成年、又穿著便服來找他，根本無法判斷小克實際年齡。

但小克說，他翹家當天直接去找周男，身上還穿著國中制服，期間也沒有回家換衣服，所以周男知道他在XX國中上學，媽媽也同樣表示他兒子出門與返家時，都穿著國中制服。

法官認為，小克穿著國中制式服裝與周男見面，應可預見小克為未滿16歲的年紀，又避重就輕強調小克外表較成熟難以識別，認為周男故意趁對方年紀尚輕、思慮未全，犯後又未與小克及媽媽和解，依對於14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，處有期徒刑5月，仍可上訴。