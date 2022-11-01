　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男網友嘿咻翹家少年辯外表太成熟　他「穿國中制服」當場打臉

▲▼霸凌,兒童,男孩,小孩,欺負,孤單,哭泣。（圖／翻攝自pixabay）

▲小克逃學又翹家去找網友周男，周男趁機性侵他，被逮稱不知道小克未成年，但小克身穿「國中制服」秒打臉。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者蔡怡萍／南投報導

一名周姓男子在交友軟體上認識13歲國中男生小克（化名），竟邀他逃學翹家與他同住，期間又幫小克打手槍、發生性行為，後來被小克媽媽知情後告上法院，周男辯稱小克自己說他已成年、外表又成熟看不出來，但小克翹家當天是直接穿著國中制服去找周男，應可知道小克僅為國中生，法官打臉他的說法，依對於14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，處有期徒刑5月，可上訴。

根據判決，周男在2019年10月間透過交友軟體認識小克，2人聊了半後，周男竟誘拐小克逃學，並翹家至他租屋處暫住，小克2020年3月18日上學途中，身上穿著制服、學校也不去了，直接翹家去找周男，期間周男就替小克打手槍、並與小克偷嚐禁果，小克住了9天後終於回家，並向媽媽說明了一切過程，媽媽氣得對周男提告。

周男被逮後坦承不諱，但他表示不知道小克才13歲，小克自己說他已經成年、又穿著便服來找他，根本無法判斷小克實際年齡。

但小克說，他翹家當天直接去找周男，身上還穿著國中制服，期間也沒有回家換衣服，所以周男知道他在XX國中上學，媽媽也同樣表示他兒子出門與返家時，都穿著國中制服。

法官認為，小克穿著國中制式服裝與周男見面，應可預見小克為未滿16歲的年紀，又避重就輕強調小克外表較成熟難以識別，認為周男故意趁對方年紀尚輕、思慮未全，犯後又未與小克及媽媽和解，依對於14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，處有期徒刑5月，仍可上訴。

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
福原愛挨告！　橫濱男前妻求償245萬「不倫戀造成精神痛苦」
租金漲1倍！12年火鍋名店歇業　老闆無奈：房東無法協調
「5.7地震」北部搖晃！　氣象局曝原因
快訊／規模5.7地震！　北部有感最大震度3級
快訊／16:30地震！　初估震度3級以上
買「確診快篩劑」騙防疫險理賠　金管會：被抓到最重判5年
國1走山！　建議改道路線曝
重機妹穿背心「炸出碗公奶」！　釣出本尊尷尬了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

白賓士對決！C200闖紅燈撞上C250　超衰阿姨「信仰車標掉了」

黑幫創假帳號放美女照　騙純情男上平台投資賭博狠詐300萬

簽資安備忘錄與調查局合作防駭打詐　台新金創國內金融機構先例

嘉市里長候選人涉賄遭起訴聲押　法院裁定10萬交保

租金漲1倍！彰化12年火鍋名店大仲馬之宴宣布停業　當地饕客崩潰

台9丁觀音路段坍方！雙向交通阻斷　預計下午5時搶通

停車場遭千隻八哥「鳥糞轟炸」　噁照曝！車主乾脆拔牌棄車

120km／hr飆闖紅燈釀1死1重傷　「搶救世界男」殺人罪起訴續押

台3線楠西路段重機群「翹孤輪」競駛　36騎士今正式函送地檢署

快訊／新莊老街宮廟專幫收驚改運　突起無名火3機車被燒成廢鐵

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

白賓士對決！C200闖紅燈撞上C250　超衰阿姨「信仰車標掉了」

黑幫創假帳號放美女照　騙純情男上平台投資賭博狠詐300萬

簽資安備忘錄與調查局合作防駭打詐　台新金創國內金融機構先例

嘉市里長候選人涉賄遭起訴聲押　法院裁定10萬交保

租金漲1倍！彰化12年火鍋名店大仲馬之宴宣布停業　當地饕客崩潰

台9丁觀音路段坍方！雙向交通阻斷　預計下午5時搶通

停車場遭千隻八哥「鳥糞轟炸」　噁照曝！車主乾脆拔牌棄車

120km／hr飆闖紅燈釀1死1重傷　「搶救世界男」殺人罪起訴續押

台3線楠西路段重機群「翹孤輪」競駛　36騎士今正式函送地檢署

快訊／新莊老街宮廟專幫收驚改運　突起無名火3機車被燒成廢鐵

泥泥學姊COS《鏈鋸人》波奇塔超兇！「巨球狠夾電鋸」老司機全暈了

悲慘身世曝光！宛宛兒熬出頭擁4房產「揭買房秘訣」

白賓士對決！C200闖紅燈撞上C250　超衰阿姨「信仰車標掉了」

「6高富帥網紅」慘了！涉違法代操台股　最重恐罰5千萬

黑幫創假帳號放美女照　騙純情男上平台投資賭博狠詐300萬

萬聖節曬蒙面小貓！「圓滾滾大眼」超可愛　她扮成耿鬼盼有高人氣

小二國語造句「少加2字」被扣分！媽喊冤枉　網一看揪出關鍵2字

送給自己一份禮物／從追經中，找回拈花的微笑

電子菸放口袋「差點燒到GG」　他嚇壞狂拍褲子滅火！釀禍元凶曝光

福原愛挨告！　橫濱男前妻求償245萬「不倫戀造成精神痛苦」

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

社會熱門新聞

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

金錢豹酒店妹家世曝！男友成桶屍

快訊／彰化某國中整建PU跑道　意外挖出白骨

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

媽媽無照騎車害死嬰　男賠400萬

林姿妙涉貪案　3官員認罪後又翻供

空拍畫面曝！汐止交流道走山　路面慘被沖毀

即／台中14期重劃區白骨是她！66歲婦失蹤2個月

新北15歲少年闖檳榔攤　老闆手腳被亂砍狂噴血

快訊／北市612號公車自撞！運將無心跳搶救中

嫌4大學生「太吵」　竟把2筆電丟下樓

貨輪彰化外海沉沒　5獲救12失蹤

美女名媛槓億元　瞞「iROO老闆」自肥手法曝光

更多熱門

相關新聞

網公哭喊姨丈罹癌　她借出20萬全沒了

網公哭喊姨丈罹癌　她借出20萬全沒了

基隆一名27歲彭姓男子出獄無錢花用，動起歪腦筋欺騙女網友，自稱很高很瘦的酒吧老闆，陸續以姨丈罹癌、義母欠債等藉口共借款20萬3000元，再斷絕聯絡，女網友才知受騙，報警處理。基隆地院依詐欺罪處1年2月，得易科罰金。

與網友遊台南被丟包　沒錢回家！警買票送上客運

與網友遊台南被丟包　沒錢回家！警買票送上客運

正妹輸了！高校制服大賞冠軍是他　網笑噴

正妹輸了！高校制服大賞冠軍是他　網笑噴

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

挺台遭嗆殺全家！高大成怒回「俗辣」

挺台遭嗆殺全家！高大成怒回「俗辣」

關鍵字：

國中生翹家逃學制服誘拐網友

讀者迴響

熱門新聞

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

張善為神隱9年　黃子佼揭友人回應

「再待下去會死」他帶全家逃出梨泰院

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

國一走山！南下汐止出口回堵5公里

快訊／《昨夜星辰》視后馬之秦病逝！享壽80歲

梨泰院帶頭推人！兔男慘被肉搜出面喊冤

快訊／李運慶洪詩求婚成功！「中指戴超大鑽戒」

為救梨泰院受困女童！《PD2》李智漢「被活生生卡死」

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

待民視10年突跳槽！Gino 2年前主持棒落空埋心結

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面