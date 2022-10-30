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社會 社會焦點 保障人權

網公哭喊姨丈罹癌、義母欠債　她心疼借出20萬...軟爛男卻跑了

▲▼交友軟體聊出真愛5招。（圖／Unsplash）

▲男子博得女網友信任後，前後向對方借了20萬3000元便搞失蹤。（示意圖，非本案當事人／Unsplash）

記者黃資真／基隆報導

基隆一名27歲彭姓男子出獄無錢花用，動起歪腦筋欺騙女網友，自稱很高很瘦的酒吧老闆，陸續以姨丈罹癌、義母欠債等藉口共借款20萬3000元，再斷絕聯絡，女網友才知受騙，報警處理。基隆地院依詐欺罪處1年2月，得易科罰金。

檢警調查，彭男2020年因施打毒品被判刑入獄，9月出獄後，又積欠電話費、醫療費等無力償還，10月時透過交友軟體認識女網友小琳（化名），自稱為高瘦型的酒吧老闆，在基隆開業，僅用一張嘴就把小琳迷倒。

取得小琳信任後，彭男開始向她借錢，同年11月12日凌晨，彭男稱要去監獄探望哥哥，借到5萬元，早上又說錢丟在家裡忘記帶出門，又借了5萬元。

之後彭男食髓知味，陸續以姨丈罹癌即要錢、義母向地下錢莊借款欠債、幫墊酒錢、加油錢等，短短2周內共騙走20萬3000元。直到彭男突然消失斷聯，小琳驚覺受騙，趕緊報警處理，檢方經調查後依涉犯詐欺取財等5罪起訴。

法官認為，彭男所犯5罪犯意各別，行為互殊，應予分論併罰，審酌彭男犯後坦承犯行，雖迄今未與小琳和解，仍堪認犯後態度非劣，依5個詐欺取財罪分別判處3至5個月，合併執行1年2年，得易科罰金，並追徵騙走的20萬3000元。

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