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正妹全輸給他！高校制服大賞「二中獨角獸」奪冠　網一看笑噴

▲▼ 。（圖／翻攝自2022 Meteor高校制服大賞）

▲「2022 Meteor高校制服大賞」前3名。（圖／翻攝自2022 Meteor高校制服大賞）

網搜小組／鄺郁庭報導

高校生論壇米特（Meteor）去年舉辦高校女神選拔賽，結果獲得最高票的學生，竟是一名男扮女裝的建中生「何廢料」，當時掀起一波熱論。今年米特將主題更改，舉辦「2022 Meteor高校制服大賞」，投票結果出爐。只見好幾位正妹分別拿下前幾名，但一看到第一名，再度讓網友笑噴，「簡直無懈可擊。」

「2022 Meteor高校制服大賞」18日公布得獎者，可以看到網頁貼出1～6名，其中2到6名分別是啟英高中（6581票）、壽山高中（5337票）、大同高中（4979票）、萬芳高中（4453票）、台南女中（4301票），清一色都是女生制服。不同學校的短袖襯衫配上百摺裙，被正妹們詮釋起來格外好看，有的看上去甜美清純，也有妹子走成熟艷麗風格。

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▲▼ 。（圖／翻攝自2022 Meteor高校制服大賞）

▲4～6名也都是青春漂亮的妹子。（圖／翻攝自2022 Meteor高校制服大賞）

不過，第1名則是來自台中二中的男高中生「二中獨角獸」，相比2、3名的正妹都是貼出美美的照片、秀制服也曬美貌，「二中獨角獸」照片中手持馬桶刷，頭上還戴著黏有一支黑角的工程帽，身上穿的是簡單的白襯衫，甚至連西裝制服褲都沒怎麼拍到，仍拿到7065票，讓網友也笑噴，「二中獨角獸……簡直無懈可擊。」

▼二中獨角獸拿下制服大賞的冠軍。（圖／翻攝自Meteor）

▲▼ 。（圖／翻攝自Meteor）

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