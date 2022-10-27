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社會 社會焦點 保障人權

19歲女與網友遊台南被丟包　沒錢回家遞紙條求救！警買票送上客運

▲19歲台北少女與男友駕車南遊，卻被丟包在台南麻豆，經寫紙條向警方求助，暖警護送少女到客運站，自掏腰包購買前往台北的車票，讓少女平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲19歲台北少女與男友駕車南遊，卻被丟包在台南麻豆，經寫紙條向警方求助，暖警護送少女到客運站，自掏腰包購買前往台北的車票，讓少女平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名19歲少女搭男網友車子南下遊玩，疑因少女有身心障礙問題遭對方嫌棄，竟被「丟包」台南麻豆交流道下，少女不善表達又身無文分，即用寫紙條方式向麻豆分局埤頭派出所值員警王宣荏求助，王員親送少女到客運站，自掏腰包買車票，囑咐少女「網路交友陷阱多，別坐陌生人的車」，目送少女平安上車返家。

▲19歲台北少女與男友駕車南遊，卻被丟包在台南麻豆，經寫紙條向警方求助，暖警護送少女到客運站，自掏腰包購買前往台北的車票，讓少女平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局埤頭派出所員警王宣荏，27日上午在所值班時，發現一名年輕少女提著行李前來派出所，經王員上前主動關懷，該名19歲年輕少女拿出寫有「我想回台北，可以帶我回家嗎？」的字條，但不擅以言語表達。

經王員努力關切詢問、筆談，細心了解背後原因後，才得知該少女領有身心障礙手冊，有輕度弱智，因在網路結識一名男網友，雙方感情日增，日前相約第1次見面，說好一起來台南做2天1夜小旅行。該少女27日一早搭上男網友的車子一同南下，疑2人實際互動不佳而遭對方嫌棄，男網友竟將少女載到台南麻豆交流道下她丟包，人逕行離去，留下孤單的少女徬徨無助，少女身上沒錢，又人生地不熟，適巧路過派出所時而寫字條向警方求助。

▲19歲台北少女與男友駕車南遊，卻被丟包在台南麻豆，經寫紙條向警方求助，暖警護送少女到客運站，自掏腰包購買前往台北的車票，讓少女平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王員熱心聯繫到少女家屬，惟其家人因工作無法南下接回，王員發揮暖警精神，向所長朱英宏報告後，便護送少女至客運站，自掏腰包購買前往台北的車票，還囑咐少女：「網路交友陷阱多，很危險！下次別輕易坐上陌生人的車，別讓家人擔心等語」，並目送女子平安上車，警方也隨時與其家人聯繫，以確保該女子安全、平安返家，完成這趟遙遠的旅途。

▲19歲台北少女與男友駕車南遊，卻被丟包在台南麻豆，經寫紙條向警方求助，暖警護送少女到客運站，自掏腰包購買前往台北的車票，讓少女平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局長林中興表示，王員熱心為民服務他十分肯定，他叮嚀所屬員警要有同理心，並呼籲民眾網路交友暗藏可能損及人身及財物安全之陷阱，和網友見面時，應事先告知親人行蹤，注意「小心謹慎勿獨處」，以提升自我安全保護為原則，多一點小心，多一點安心。

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