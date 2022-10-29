MLB韓國海外賽突取消！他曬「2張機票」球迷看懂原因：你真的猛

▲台南Josh。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

記者曾筠淇／綜合報導

連韓國海外賽都能嗨掉？知名YouTuber「台南Josh」早在10月就買好飛往韓國的機票，怎料今（29）日卻得知大聯盟的海外賽取消了，讓他不禁自嘲「以後買機票也要先預防性道歉」。消息曝光後，也讓粉絲笑虧，「厲害了！這個都能嗨掉」、「無法解釋的事情越來越多了」。

台南Josh稍早在臉書上貼文，提到大聯盟剛剛宣布11月的韓國海外賽取消，虧他10月初就已經買好機票，「本來打算四場看好看滿的」。他也貼出照片，他起初預計11月10日飛往首爾，並在16日返台。

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得知海外賽取消後，他也貼出3個哭哭的emoji，並自嘲「以後買機票也要先預防性道歉」，現在還要去嗎？求大家幫忙介紹好玩的韓國景點。

▲台南Josh貼出機票。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

貼文一出，不少網友都留言回應，「不用退，好好休息一下，你梔道的」、「韓國梔旅該約起來了吧」、「三星門口繞一圈，你的2330就有救了」、「梔有一個人去嗎」、「整個比賽都嗨掉真的猛」、「太太太神了！連大聯盟海外賽都能嗨掉，國師能力已經不侷限台灣了」、「這也能嗨到，東方神祕力量不容小覷」、「去帶一個我的野蠻女友回來吧」。

大聯盟原定11月在韓國舉辦海外賽，不過因合約問題遲遲無法解決，所以今天突然宣布取消。韓職聯盟（KBO聯盟）也在聲明中表示無奈，雖然從4月就積極協助比賽辦理，可惜最後還是沒辦成，對球迷、選手感到遺憾。

此外，網友口中的「嗨掉」是什麼意思？台南Josh拍攝影片的開場白是「嗨嗨，我是Josh！」有趣的是，每次被他看好或稱讚的球員或球隊，往往表現不佳、受傷或輸球，因此大家都會戲稱「被嗨了」，此更成為台灣棒球界流行用語。

▲台南Josh日前和梔梔拍片。（圖／翻攝自Instagram／chihchih67.__）

至於為何大家留言故意使用「梔」來當諧音哏？其實是因為台南Josh日前和體前味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」創團成員梔梔，且手比愛心，讓不少粉絲敲碗問兩人是否在一起？事後台南Josh雖解釋兩人只是一起拍片，不過仍有不少網友愛起鬨鬧他。