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成大教授楊永年新書發表　盼促進故鄉南投為防災韌性城市典範

▲成大政治系教授楊永年推出全新著作《救災體系：成效與變革》。（圖／南投縣消防局提供，下同）

▲成大政治系教授楊永年推出全新著作《救災體系：成效與變革》。（圖／南投縣消防局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

成功大學政治系教授楊永年推出新書著作《救災體系：成效與變革》，以921大地震、桃芝颱風下的竹山鎮木屐寮社區為2大主軸切入，進行救災成效的衡量與變革的討論，希望提升救災體系的功能，促成南投防救災體制的精進，並期待南投縣可成為全國防災或韌性城市的典範。

新書發表會日前於南投市稅務出張所進行，南投縣消防局指出，南投是楊永年的故鄉，選在南投舉辦更深具防災意義；除由消防局長林聰吉主持，同時邀請經濟部水利署第四河川局長李友平、農委會水土保持局南投分局長陳榮俊2位隸屬中央政府的與談人，非營利組織（含大學或慈善團體）、營利組織（吉山發有機肥料）、社區等單位也共同參與。

▲成大政治系教授楊永年推出全新著作《救災體系：成效與變革》。（圖／南投縣消防局提供）

消防局指出，楊永年投入防救災研究正始於1999年的921大地震，由於南投是重災區，他深感應投入防救災學術研究以貢獻家鄉，因此進一步思考如何強化南投縣防救災體制；2001桃芝颱風再次重創南投縣（因921大地震導致主要災害在山區），後來在行政院921震災災後重建推動委員會委託下，協助南投縣竹山鎮延正里木屐寮社區（係桃芝風災重災區之一），成立社區防救災團隊。

▲成大政治系教授楊永年推出全新著作《救災體系：成效與變革》。（圖／南投縣消防局提供）

楊永年於震後20年再次回到木屐寮社區，舉辦系列論壇，包括「木屐寮生態與觀光高峰論壇」、「雙水論壇」、「木屐寮社區防災論壇」、「桃芝颱風教育園區論壇」等，同時促成木屐寮與和雅社區的防災結盟；《救》一書的主要內涵即在於，為強化南投防救災體系運作、於災後快速搶救並迅速復原，無法仰賴單一個人或單一組織，必須以區域或跨域治理的概念進行連結。

楊永年表示，新作主要從921大地震開始，經過20多年研究，延伸至颱風、火災、水災、旱災、環境汙染，也包括廉政（貪瀆）與大規模暴亂等研究議題，甚至也和防救災有關，多是重要的縣政或公共議題；希望藉此為南投縣防救災體系重新注入活水或能量，讓更多（政府與民間）機關（組織），在平時就重視本議題，進一步讓南投縣民能安居樂業。

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