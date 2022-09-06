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五書齊發—百年老廟新書發表會　展現獨特的宗教內涵

▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「五書齊發—百年老廟新書發表會」，由董事長吳福春和基金會長侯明福等人，一一介紹五本新書和特色，展現獨特的宗教內涵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「五書齊發—百年老廟新書發表會」，由董事長吳福春和基金會長侯明福等人，一一介紹五本新書和特色，展現獨特的宗教內涵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大觀音亭暨祀典興濟宮近十多年以文化宮廟為發展目標，全力推廣宗教文化，重視文化資產的保存、維護與傳承，陸續出版印刷品，以做為歷史的見證，6日舉辦「五書齊發—百年老廟新書發表會」，由董事長吳福春和基金會長侯明福等人，一一介紹五本新書和特色，展現獨特的宗教內涵。

發表會貴賓冠蓋雲集，包括國立台灣歷史博物館長張隆志、成功大學副校長陳玉女、台南市民政局副局長吳明熙、文化資產管理處長林喬彬、前佛光大學校長龔鵬程等人親臨會場，亭宮特別邀請分靈廟和交陪境宮廟參與，共享書香氣息，與會者均肯定亭宮以文化宮廟發展的方向，成效有目共睹。

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▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「五書齊發—百年老廟新書發表會」，由董事長吳福春和基金會長侯明福等人，一一介紹五本新書和特色，展現獨特的宗教內涵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳福春董事長指出，宗教宮廟要朝向博物館、古蹟教室的目標，吸引年輕世代，以往十年全力發展文化、教育和公益等層面，連續十年獲選為績優宗教團體，才於9月5日獲頒「行政院公益深耕獎」殊榮。侯明福會長認為，宮廟應發揮更多的功能，不能只侷限在祭祀拜拜。吳明熙副局長說，台南是眾神之都，因為數百年歷史宮廟豐富的文化內涵，才能成為有特色之都市。

陳玉女副校長表示，成大為建校「百年大學」，能和大觀音亭暨祀典興濟宮「百年老廟」合作，能創造出豐富和多元的成果。張隆志館長認為亭宮除了可以和學術界合作，未來也可以和該博物館合作，應也能激盪出火花，擴大吸收年輕世代注目。

台灣宗教界近年來對於自有的宗教文物和歷史相當重視，著手自己文化資產的探究，尤其，許多宮廟都是具有數百年的悠久歷史，在廟中大殿一站，舉目所及，無論是匾額、碑文、楹聯，甚至是建築主體，無不散發出歷史的光華，令人流連忘返。

大觀音亭暨祀典興濟宮十餘年前成立文教組，2019年更擴大規模組織改制為「府城觀興文化藝術基金會」，即是重視歷史文物與文化資產的表現，邀請專家學者為亭宮的歷史沿革、宗教活動、建築結構和典藏文物等，深入研究整理成出版品。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「五書齊發—百年老廟新書發表會」，由董事長吳福春和基金會長侯明福等人，一一介紹五本新書和特色，展現獨特的宗教內涵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

尤其，和國立成功大學合作10年舉辦國際學術研討會，之後陸續有國立金門大學的加入，讓研討會的舉辦地點分別在台灣、金門、大陸和越南等地，每次研討會後集結發表的論文成為專書，且多次獲得國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊獎項。

亭宮將近一年來出版的刊物，一次進行五本新書發表會，分別由作者和編者闡述特色。書名和特色如下︰《台灣與各地之籤詩文化研究》主編陳益源，大觀音亭暨祀典興濟宮和國立成功大學（後有國立金門大學加入），連續10年合辦國際學術研討會，第10年舉辦的「籤詩文化國際學術研討會」，由陳特聘教授集結發表之論文，修訂後出版成專書，並獲得國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊佳作。

《觀興風采十年大事紀（2011~2020）》 總編輯侯明福，大觀音亭暨祀典興濟宮於2011年開始朝向文化宮廟目標發展，10年來的文化教育推展活動蓬勃發展，經過有系統的整理介紹成冊，為宮廟留下歷史見證。《保生大帝藥籤再解》， 作者高國欽，一般人常以為抽藥籤是一件落伍的迷信，但是擁有30年實務經驗及博士學位的中醫師高國欽卻不做如是想﹗他認為藥籤集結先民醫療智慧和無數臨床經驗的積累，是珍貴的文化資產，也是媒合傳統信仰和現代中醫的橋樑。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「五書齊發—百年老廟新書發表會」，由董事長吳福春和基金會長侯明福等人，一一介紹五本新書和特色，展現獨特的宗教內涵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

《組織與活動─台南府城大觀音亭興濟宮的發展與變化》作者侯明福，侯明福先生於民國100年完成此論文，取得天主教輔仁大學宗教碩士學位，之後全心投入亭宮的文化推展業務，打響「文化宮廟」、「優質宮廟」之美名。

《台南市大觀音亭興濟宮信仰與信仰活動之研究 》作者黃鈴雅，作者就讀成大中文研究所，獲得指導教授陳益源的提點，以大觀音亭暨興濟宮和神明為研究主題，為國內少數願以宮廟為研究對象的年輕學者，從剛開始對亭宮的陌生，深入研究後認識到亭宮在宗教文化、文資保存等，善盡宗教界對社會的一份使命感，甚感敬佩。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦「五書齊發—百年老廟新書發表會」，由董事長吳福春和基金會長侯明福等人，一一介紹五本新書和特色，展現獨特的宗教內涵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中特殊的是，刊物中有2本是碩士論文集，基金會長侯明福從國中校長退休後即進入亭宮管理階層，更促使其以大觀音亭暨祀典興濟宮的發展和變化，做為碩士論文研究主題﹔而年輕學者黃鈴雅也是少數學界以研究亭宮做為碩士論文內容。

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