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公費流感疫苗第2階段開打！80家全聯可接種「前百名送1公斤香蕉」

▲▼去全聯接種公費流感疫苗，前百名可以獲得香蕉或者等值水果。（圖／記者洪巧藍攝）

▲去全聯接種公費流感疫苗，前百名可以獲得香蕉或者等值水果。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

公費流感疫苗第二階段今天開打，適用對象為50至64歲無高風險慢性病成人，為了催出打氣，疾管署與全聯福利中心攜手合作，在全台約80家間全聯門市設置接種站，提供前100名接種民眾能獲得1公斤履歷香蕉與1瓶礦泉水，讓接種完民眾立即補充體力。

▲▼11月1日「流感疫苗二階段開打」記者會，疾病管制署莊人祥副署長接種流感疫苗。（圖／疾管署提供）

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▲11月1日「流感疫苗二階段開打」記者會，疾病管制署莊人祥副署長接種流感疫苗。（圖／疾管署提供）

疾管署今日在南港全聯旗艦店舉行「11月1日流感疫苗二階段開打 全聯熱情相挺送好禮」 記者會，疾管署副署長莊人祥、全聯總經理蔡篤昌、防疫大使熱血主播徐展元現場挽袖示範接種流感疫苗。

疾管署周志浩署長指出，今年政府提供約630萬劑公費疫苗及全台約4,000個接種合約院所，全聯特別提供部分門市據點讓各地衛生局可以設置接種站，這也是全聯第6年來協助公費流感疫苗接種。

周志浩說，今年流感對健康的威脅不亞於新冠，目前觀察社區已經出現疫情升溫跡象，比過去兩年要稍早；目前主要流行型別為A型H3N2，病毒株與今年流感疫苗疫苗株相符，可以提供良好保護力。

▲▼11月1日「流感疫苗二階段開打」記者會，疾管署周志浩署長致贈感謝狀給全聯福利中心蔡篤昌總經理。（圖／疾管署提供）

▲11月1日「流感疫苗二階段開打」記者會，疾管署周志浩署長致贈感謝狀給全聯福利中心蔡篤昌總經理。（圖／疾管署提供）

根據疾管署統計，50~64歲民眾接種率往年都不到兩成，從疫情前（2018年）18%，疫情第一年（2020年）一度升高至19.2%，去年（2021年）接種率驟減至13.4%，為近5年新低。而今年疾管署該族群接種目標希望衝高到27.5%。

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯一向以服務社會大眾為宗旨。今年透過全聯的通路力量，除增加設立接種站約80間門市外，提供前100名接種民眾能獲得礦泉水ㄧ瓶與一份當季水果（限量1萬袋1公斤履歷香蕉，送完會以等值水果取代），讓民眾打完疫苗立即補充體力，同時透過全聯多元通路，協助公費流感疫苗宣導。

▲▼11月1日「流感疫苗二階段開打」記者會，左起台北市立聯合醫院忠孝院區院長陳聖修、疾管署副署長莊人祥、疾管署署長周志浩、全聯福利中心總經理蔡篤昌、防疫大使徐展元以及南港區健康服務中心主任駱貞妃。（圖／疾管署提供）

▲11月1日「流感疫苗二階段開打」記者會，左起台北市立聯合醫院忠孝院區院長陳聖修、疾管署副署長莊人祥、疾管署署長周志浩、全聯福利中心總經理蔡篤昌、防疫大使徐展元以及南港區健康服務中心主任駱貞妃。（圖／疾管署提供）

防疫大使徐展元今年剛滿50歲，符合第二階段公費流感對象，這次是首次施打公費流感疫苗。他表示，身為體育主播與主持的工作時常南來北往熱情播報每場體育賽事，健康是這行業的首要，打流感疫苗除可增加自身保護力也保護家人健康，同時也呼籲大家應該不分年齡、資格，年年都記得去打流感疫苗。

今(2022)年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段65歲以上長者、學齡前幼兒及高風險慢性病人等對象，已於10月1日開打，截至10月27日止已有350萬人接種，第2階段對象50至64歲無高風險慢性病成人則是從今天（11月1日）起開打。

▲▼全聯公費流感疫苗接種站設站狀況。（圖／全聯提供）

▲全聯公費流感疫苗接種站設站狀況。（圖／全聯提供）※點圖可放大

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