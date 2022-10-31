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台東縣11月1日起　開放50至64歲民眾公費流感疫苗接種

▲台東縣11月1日起開放50至64歲民眾公費流感疫苗接種。（圖／記者楊漢聲攝）

▲台東縣11月1日起開放50至64歲民眾公費流感疫苗接種。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

111年度公費流感疫苗接種第2階段將自11月1日起開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。台東縣衛生局表示，台東縣公費流感疫苗共購置5萬5千多劑，今年施打情形相較以往踴躍，截至10月25日接種使用率已達6成3，只要您年滿50至64歲民眾符合第2階段公費對象，請儘速至合約院所接。

台東縣衛生局表示，今年度公費流感疫苗接種分2階段開打，10月1日已開放第1階段開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中(職)/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員等11類；第2階段公費對象將預計於11月1日起開始接種。

衛生局提醒，每年接種流感疫苗預防病毒株皆有不同，我國使用之疫苗係依世界衛生組織每年對北半球建議更新之病毒株組成，其保護效力與國際各國狀況相同，所以每年接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均可達30至80％，對重症保護力則可達82％，尤其是高風險族群(包括65歲以上長者、學齡前幼兒、照顧6個月內嬰兒之父母、醫事防疫及禽畜從業人員)為流感重症高風險族群更應該每年完成接種疫苗。

再次提醒民眾今年10月前如已接種去年流感疫苗則今年度只要間隔滿1個月即可接種，且新冠疫苗接種可與流感疫苗同時或間隔任何時間接種，最後呼籲請符合接種公費對象民眾請攜帶健保卡前往流感合約院所完成疫苗接種。

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