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小孩打流感疫苗！醫：我才想哭吧　「一臉驚嚇照」吸萬讚

（圖／翻攝「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」臉書）

▲陳木榮帶兒子打流感疫苗，結果小孩哭著說不要，他就先被接種了，一臉表情十分錯愕。（圖／翻攝「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」臉書

記者陳俊宏／綜合報導

公費流感疫苗10/1起開打，小兒科醫師陳木榮分享一張照片，「我才想哭吧」，引發熱烈迴響，吸引上萬人按讚。有網友笑說，「這照片可以報名普立茲新聞攝影獎吧」。

陳木榮3日在「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」臉書表示，原本打算先幫兒子「柚子小弟」打流感疫苗，結果柚子小弟說「不要打針、不要打針」，「拿著疫苗的媽媽很順手，轉個手勢，就把疫苗打在我的手臂上了。喂！我才想哭吧，我都沒哭了，你哭什麼哭？」他提到，自己打的是細胞型流感疫苗，全家都打了。

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對此，許多人留言笑說，「好驚恐的表情」、「這個表情也太錯愕」、「那個臉一臉驚嚇，哈哈哈」、「說好先打柚子小弟的，怎麼……醫師娘不講武德…」、「這照片可以報名普立茲新聞攝影獎吧」。

（圖／翻攝「醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師」臉書）

▲▼流感疫苗有兩種，包括雞胚胎培養疫苗、細胞培養疫苗。（圖／翻攝「醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師」臉書

（圖／翻攝「醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師」臉書）

公費流感疫苗10/1起開打，根據疾管署統計，首日共有14萬1075人次接種，和去年首日12萬3586人次相比，今年比去年提升14%。疾管署副署長莊人祥表示，有可能是可以和新冠肺炎疫苗同時接種，以及近日邊境鬆綁有關。

至於流感疫苗有哪些可選擇？小兒科醫師林智葳在「醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師」臉書指出，包括雞胚胎培養疫苗（歷史較悠久）、細胞培養疫苗（近年發展而成）；至於兩者有何差異，由雞胚胎培養之疫苗，因為可能含有第二型卵白蛋白（Gal d 2ovalbumin）產生嚴重過敏反應，所以若是對蛋白或傳統流感疫苗過敏的人，可以考慮細胞型流感疫苗。

林智葳提到，另外，經由細胞選值的病毒株可能較為精準（比起雞胚胎培養），因此保護力可能較為接近WHO所建議之殖株，目前兩種疫苗，6個月以上的族群就可以施打。

▼公費流感疫苗10/1起開打。（圖／指揮中心提供）

▲▼流感疫苗分2階段接種。（圖／指揮中心提供）

►第一階段、10/1起公費流感疫苗接種對象：

●醫事及衛生防疫相關人員
●65歲以上長者
●安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員
●滿6個月以上至國小入學前幼兒
●孕婦
●具有潛在疾病者，包括（19-64歲）高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者
●6個月內嬰兒之父母
●幼兒園托育人員及托育機構專業人員
●國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生等
●禽畜相關及動物防疫相關人員

►第二階段、11/1起公費流感疫苗接種對象：

●50至64歲無高風險慢性病成人

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