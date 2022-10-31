故宮3瓷器文物毀損　初步調查報告出爐

▲故宮毀損的3件瓷器文物，從左至右分別為「清乾隆青花花卉盤」、「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」。（圖／故宮提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

故宮博物院被國民黨立委陳以信揭發，有3件價值25億的珍藏文物受損，引起各界軒然。對此，故宮交出初步調查報告，指出明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗、清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗等兩樣無人員疏失所致毀損，而清乾隆青花花卉盤確定是人為因素，因此移送考績會懲處。

故宮的調查報告中指出，編號16896的弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗於2021年2月3日整理時，工作人員先取出第一件文物，發現底下的16896碎裂成4片，因此拍照記錄並向上呈報；事後認定無人員疏失，而該文物目前正在修復中。

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▲▼明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗、康熙款暗龍白裏小黃瓷碗破損情形。（圖／故宮提供）



編號007167的康熙款暗龍白裏小黃瓷碗則是於今年4月7日進行文物整理時，打開發現碎裂成2片，因此拍照存證並上報；事後認定無人員疏失，該文物目前正在修復中。

此外，故宮報告指出，清乾隆青花花卉盤是今年5月19日被發現碎裂成6片，調查結果顯示明顯為人員疏失所致，因此移送考績會，將待責任釐清後才會進入修復程序。

▼清乾隆青花花卉盤確認為人員疏失所致。（圖／故宮提供）



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