故宮3文物碎開！10人進山洞庫房監視器畫面曝光　報告揭2關鍵原因　

▲故宮毀損的3件瓷器文物，從左至右分別為「清乾隆青花花卉盤」、「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」。（圖／故宮提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

故宮博物院遭國民黨立委陳以信揭發，有3件價值25億的珍藏文物受損，引起各界軒然。對此，故宮交出初步調查報告中，有多處資訊被隱去及遮蔽，除了揭露文物毀損的2個原因分別是可能之前就有肉眼看不到的傷痕、移動裝文物的鐵箱所致等，也有現場的監視器畫面。

編號007167的康熙款暗龍白裏小黃瓷碗

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故宮報告指出，故宮器物處雇員、辦事員、辦理研究員、助理研究員、技工及前瞻計畫專案外包廠商助理等共10人，於今年4月7日下午進入山洞瓷器庫房進行文物整理，當日雇員整理2297箱的箱內文物時，發現藍布盒內的編號007167的康熙款暗龍白裏小黃瓷碗破裂，立刻通報。

行政調查結果為，007167文物在民國79年、101年、109年大盤點抽檢時，都未有破裂的情況，另器物於110年8月25日進行改箱為櫃作業時，曾開箱檢查，推測破損時間應於109年2月19日後至111年4月7日之前。

故宮推測，2297箱內很多文物之前就有裂璺（陶瓷器將裂開時的痕跡），但並未記載登陸，推測可能之前就有裂璺或是肉眼無法看見之暗傷，因時間經過而發生破裂情事。

故宮表示，現行瓷器已逐漸改採藍布盒保存於鐵箱內，雖有以棉墊區隔文物，但盒內仍放置數件瓷碗，恐因關閉按壓藍布導致盒內文物受到外力影響，建議編列相關預算採購錦盒或藍布盒，將現行文物改採一物一盒的方式妥保存，減少瓷器文物碰觸至裂璺或暗傷等情形。

▲故宮監視器畫面。（圖／翻攝故宮調查報告）



編號16896的弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗

故宮的調查報告中指出，故宮器物處瓷器科研究人員、行政人員、研究助理及技工等6人於110年2月3日上午進入山洞瓷器庫房進行文物例行整理，發現院1873箱內故瓷16896破裂，上報後交辦政風室啟動行政調查。

故宮表示，16896本放置於院1873箱內，該箱內尚有其他38件文物，藉此釐清是否與104年9月、11月大陸北京故宮學者參觀時，協助搬運之役男有關。

調查結果顯示，16896於40至43年、78至80年及101年大盤點時都未有傷痕，值到110年2月3日上午才發現破裂；另外，由於大陸故宮學者參訪時間久遠，已無法調閱當時的監視器畫面，相關人員已不復記憶，因此無法確切還原當時現場狀況。

▲故宮監視器畫面。（圖／翻攝故宮調查報告）



瓷器科長及助理研究員表示，一般瓷器在燒造時若有胎質不緻密的情形，就可能會有胎裂的可能性，但因為胎裂暗傷是肉眼看不出來，所以有時候可能會因為這樣原因而破損，而暗傷如果是在口沿的部分，因為那個位置比較薄，所以較易造成碎裂，如果暗傷是在底部，因為那部份比較厚，造成破損的可能性比較低；此亦有中國古陶瓷圖典乙書可資佐證。

故宮推斷，16896破碎時間可能在101年3月2日大盤點後至110年2月3日，推測搬運過程移動鐵箱，導致文物晃動致受損的情況，同時也建議編列預算採購錦盒或藍布盒，將現行文物改採一物一盒的方式妥保存。

編號故瓷290清乾隆青花花卉盤

故宮報告指出，清乾隆青花花卉盤是今年5月19日被發現碎裂成6片，調查結果顯示明顯為人員疏失所致，因此移送考績會，將待責任釐清後才會進入修復程序。

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