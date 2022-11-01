屋頂破個洞...怪賊掀瓦片空降　「哈特利嗎」收藏被偷屋主氣炸

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗西湖鄉湖東村一處老三合院昨天下午遭竊，小偷竟然爬上屋頂破壞屋頂瓦片從天而降，屋主從遠端監視器發現有人入侵報警，才發現小偷居然從天而降闖空門。

▲苗栗西湖鄉一處老三合院遭竊賊闖空門，屋主爬上屋頂檢查，發現小偷竟然從屋頂破瓦入侵。（圖／記者蔡文淵翻攝）

屋主劉小姐表示，老三合院平日沒有人居住，自己假日或不定時會回老家看看，昨天從遠端監控的監視器發現有人入侵，趕緊報警，警方到場蒐證發現屋瓦破一個大洞，小偷就是從屋頂垂降，清點之後發現失竊集幣冊、童軍刀、開山刀等紀念性物品。

據了解，闖空門小偷是2人犯案，附近監視器拍到2人騎機車，昨天下午1點48分出現，可能在附近勘查地形及做案路徑，3點10分左右1人翻開屋頂瓦片，侵入屋內，在屋內停留20分鐘左右，3點半左右和在外把風接應的同夥騎機車離開。據了解小偷相當狡猾，避開所有道路的監視器，對地形相當熟悉，研判從苗栗方向來，往苗栗方向山上走，也完美避開了台一線路口的多支監視器。

屋主表示：「歹徒以為他是忍者哈特利嗎，破屋頂闖入民宅，這種竊案手法實在讓人大開眼界。」他也提醒鄉親朋友，年關將至選舉期間忙於選務與各大小事，疏於防範讓人感到無奈與憤怒，偷竊挑颱風天，還好財物損失不多，但仍然讓屋主心痛。